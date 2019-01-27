Babaannesini Öldüren Torun: "Amacım Sadece Korkutmaktı"
1 saat önce
- Babaannesini öldüren torun: "Amacım sadece korkutmaktı" Katil zanlısı torun sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiADANA - Adana'da dün gece tartıştığı babaannesini pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı torun adliyeye sevk edildi.
- Babaannesini öldüren torun: "Amacım sadece korkutmaktı"
Katil zanlısı torun sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi
ADANA - Adana
'da dün gece tartıştığı babaannesini pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı torun adliyeye sevk edildi. Zanlı torun, "Amacım sadece korkutmaktı" dedi. Merkez Seyhan
ilçesi Hürriyet Mahallesi
20021 Sokakta gece meydana gelen olayda, iddiaya göre, maddi sebepler yüzünden tartıştığı babaannesi N.K.'yi pompalı tüfekle öldüren 19 yaşındaki O.K. olaydan sonra polis tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp
Birimine getirildi. Adli Tıp Birimi çıkışında O.K. amacının sadece korkutmak olduğunu babaannesini öldürmek istemediğini söyledi.
Zanlı O.K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:04 Kaynak: İHA
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