Babaannesinin atık malzemelerden yaptığı elbiseyi Ankara'daki torunu defilede sergiledi - Son Dakika
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Babaannesinin atık malzemelerden yaptığı elbiseyi Ankara'daki torunu defilede sergiledi

15.06.2022 11:40
Babaannesinin atık malzemelerden yaptığı elbiseyi Ankara'daki torunu defilede sergiledi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Gülsan Güler'in atık kumaşlardan yaptığı elbiseyi Ankara'daki torunu okulundaki geri dönüşüm defilesinde sergiledi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Gülsan Güler'in atık kumaşlardan yaptığı elbiseyi Ankara'daki torunu okulundaki geri dönüşüm defilesinde sergiledi.

Güler, gazetecilere, 3 yıldır İlçe Halk Eğitim Merkezi'ne devam ettiğini, burada kullanılmayan atık kumaşlardan elbise yaptığını anlattı.

Elbise için sadece 10 lira harcadığını dile getiren Güler, elbiseyi Ankara'da yaşayan torunu Eylül Güler'in Hüma Hatun Anaokulundaki "sıfır atık projesi" ile ilgili defilede sergilediğini söyledi.

Güler, "Halk eğitim merkezindeki kursta biriktirdiğim atık kumaşlardan güzel bir elbise yaptım. Torunum da okulundaki defile de sergiledi, çok beğenildi. Bu da beni mutlu etti. Geri dönüşüm malzemeleriyle istenirse herkes, ekonomiye katkıda bulunabilir." dedi.

Giyim Öğretmeni Birsen Erten de kıyafetin etek ve üst bedeninin yüzlerce parça kumaşın birleşmesi ile bir araya geldiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Sandıklı, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babaannesinin atık malzemelerden yaptığı elbiseyi Ankara'daki torunu defilede sergiledi - Son Dakika

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