Babaannesinin evde istenmediğini ileri süren genç, kendini bıçak ve testereyle eve kilitledi - Son Dakika

Babaannesinin evde istenmediğini ileri süren genç, kendini bıçak ve testereyle eve kilitledi

24.05.2021 09:50

Kayseri'de anne ve babasının, babaannesinin evde istemediğini ileri süren genç, eline aldığı bıçak ve testereyle kendini eve kilitledi. Özel harekat ekipleri sayesinde sakinleştirilen genç, "Eşi için annesini kapının önüne koyanı babam olsa affetmem. Babaannemi kimse kapının önüne koyamaz" ifadelerini kullandı.

Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre birlikte yaşadıkları babaannesinin, ailesi tarafından istenmediğini öğrenen Mehmet Ö., anne ve babası ile tartıştı. Anne ve babası akraba ziyareti için evden ayrıldıktan sonra duruma sinirlenen Mehmet Ö., eline geçirdiği bıçak ve testereyle kendini eve kilitledi.

KENDİNİ YARALAYACAĞINI SÖYLEDİ

Gürültü seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Mehmet Ö.'yü ikna etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin evden çıkartmaya çalıştığı Mehmet Ö., teslim olmayacağını ve kendisini yaralayacağını söyledi.

"KİMSE BABAANNEMİ KAPININ ÖNÜNE KOYAMAZ"

Polisin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu Mehmet Ö. ikna edildi. Gözaltına alınan Mehmet Ö., polis aracına bindiği sırada, "Benim aileme canım feda. Eşi için anasını kapının önüne koyan babam da olsa affetmem. Babaannemi kimse kapının önüne koyamaz" dedi.

Babaannesinin evde istenmediğini ileri süren genç, kendini bıçak ve testereyle eve kilitledi

Özel Harekat, Kocasinan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Babaannesinin evde istenmediğini ileri süren genç, kendini bıçak ve testereyle eve kilitledi - Son Dakika


YORUMLAR (6)
  • ): Anan baban da yaşlanacak gardasm onlar da elbet annane babaane olacak evlat ne görürse onu yapar deseydin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Sarraf Baba : Helal olsun geçerli bir durumu savunmuş. Lakin özel harekat polisinin işi yok mu ki böyle küçük durumlara özel harekat kullanılıyor? Bu harekatı normalleştirip ağırlığını zedeliyor. Sanki çatışma var. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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