Elazığ'ın Ağın ilçesinde yaşayan bir kişi, 1977'de vefat eden babaannesinin ölüm yılının Ağın Nüfus Müdürlüğünde sehven "1927" yazılması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, bunun düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu.

Suat S, Ağın Adliyesinin Keban Adliyesine bağlı olması dolayısıyla Keban Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçeyle müracaat etti.

Davacı, dilekçesinde, 1888 doğumlu babaannesi Fatma S'nin 1977 yılında vefat etmesine rağmen nüfus kayıtlarına ölüm yılının sehven 1927 yazıldığını, nüfus kayıtlarında da görüleceği gibi babaannesinin 1927 yılından sonra Mustafa, Yusuf Rahmi ve Abdurrahman isimli 3 çocuğunun dünyaya geldiğini belirterek, kayıtlarda gerekli düzeltmenin yapılmasını talep etti.

Suat S, AA muhabirine, babaannesinin ölüm yılının düzeltilmesi için Ağın İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurduğunu belirterek, "Nüfus Müdürlüğü yetkilileri ancak yargı yolu ile düzeltebileceğini söylediler. Onun için gerekli düzeltmenin yapılması için Asliye Hukuk Mahkemesine başvurduk. Gerekli düzeltmenin yapılması için dava açtık." diye konuştu.

Suat S'nin kardeşi Semih S. ise 1929 doğumlu babası Mustafa S'nin 2016 yılında vefatından sonra veraset işlemine başladıklarını söyledi.

Bu süreçte, babaannesinin ölüm tarihiyle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Semih S, nüfus kayıt örneklerini çıkardıklarını, kayıtlarda babaannesinin 1977 olan ölüm yılının 1927 olarak karşılarına çıktığını belirtti.

"Nüfus Müdürlüğü tesciline göre 1927'de ölen babaannemin 1929'da babam, 1933 ve 1935'te de 2 amcam olmak üzere 3 çocuğu doğmuş." diyen Semih S, ölüm yılının yanlış yazılmasından dolayı veraset ilamı çıkaramadıklarını, babaannelerinden kalan taşınmazların devrini yapamadıklarını kaydetti.

Semih S, babaannelerinin ölüm yılının düzeltilmesi için çok uğraştıklarını, sonunda mahkemeye başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.