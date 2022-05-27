Babacan: "27 Mayıs, Demokrasimize Kast Edenlerin Lekelediği Gündür"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "27 Mayıs, demokrasimize kastedenlerin lekelediği gündür. Darbeyle, baskıyla halkın iradesini yok sayan herkese karşı ısrarla demokrasi, adalet, özgürlük diyeceğiz" dedi.
Babacan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Babacan'ın paylaşımı şöyle:
"27 Mayıs, demokrasimize kastedenlerin lekelediği gündür. Darbeyle, baskıyla halkın iradesini yok sayan herkese karşı ısrarla demokrasi, adalet, özgürlük diyeceğiz. Darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum.
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