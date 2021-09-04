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Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu: İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar - Son Dakika

Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu: İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar

04.09.2021 16:46
Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu: İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar, System.String[]

AK Parti'nin İstanbul'daki kalesi olarak görülen Sultanbeyli'ye giden DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, seçim barajı tartışmalarından bahsetti. Barajları DEVA Partisi olarak yıkacaklarını söyleyen Babacan, "'Barajı 7'ye mi 5'e mi indirelim?' diyorlar. İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar. DEVA damlalarının önünde ve karşısında hiçbir baraj durmayacak" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi'nin Sultanbeyli ilçe binasının açılışını gerçekleştiren Ali Babacan, İstanbul'da girilmeyen sokak, çalınmayan kapı bırakmayacaklarını belirterek, kuruluştan bu yana yoğun bir teşkilatlanma dönemi geçirdiklerini, bu sayede Türkiye'yi karış karış gezdiklerini anlattı.

"İSTER YÜZDE 5 İSTER YÜZDE 7 YAPSINLAR"

Burada, seçim barajı gündeminde değinen Babacan, "Türkiye'de şu anda seçimlere girmeye hak kazanmış yaklaşık 20 kadar siyasi parti var. Bunlardan biri DEVA Partisi. Hızlı bir şekilde, damla damla ülkenin dört bir köşesine yayıldık, yayılıyoruz. Hani sandık günü geldiğinde önümüze koyulacak oy pusulaları var ya, işte o oy pusulalarına biz DEVA Partisi'nin adını yazdırdık. Pusulada artık DEVA Partisi var. Ancak o pusuladaki DEVA Partisi'nin altındaki 'evet' mührünü vurma görevi de hep beraber hepimizin görevi. 'Barajı 7'ye mi 5'e mi indirelim?' diyorlar. İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar. DEVA damlalarının önünde ve karşısında hiçbir baraj durmayacak. O barajları biz yıkacağız. Siyaset bir mühendislik alanı değildir. Siyaset bir gönül alanıdır." ifadelerini kullandı.

Baraj tartışmaları devam ederken Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu

"YÜZ YÜZE EĞİTİMİN ERTELENMESİ GEREKİYOR"

Ekonomideki gelişmelere de değinen Babacan, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili, "Sınıflarda çok öğrenci olan, altyapısı yetersiz okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesi gerekiyor. Sınıf başına ders alan öğrenci az olmalı. Harçlık gerekecek. Harçlık yükünün en azından okulların açıldığı hafta hükümet tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Baraj tartışmaları devam ederken Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu

BABACAN, İLÇE BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI

Konuşmasının ardından Babacan, üyelerin katılımıyla DEVA Partisi'nin Sultanbeyli ilçe binasının açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu: İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar

Deva Partisi, Sultanbeyli, İstanbul, Baraj, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu: İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar - Son Dakika


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