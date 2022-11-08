Babacan: Biri Diğeri Olmadan Hükümet Kuramıyor, Öbürü İse Hükümet Olmadan Ülke Yönetiyor. Bu Garip Birlikteliğin Adı Cumhur İttifakı - Son Dakika
Üye Girişi

Babacan: Biri Diğeri Olmadan Hükümet Kuramıyor, Öbürü İse Hükümet Olmadan Ülke Yönetiyor. Bu Garip Birlikteliğin Adı Cumhur İttifakı

08.11.2022 23:12

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Biri diğeri olmadan hükûmet kuramıyor, öbürü ise hükûmet olmadan ülke yönetiyor. Bu garip birlikteliğin adı Cumhur İttifakı” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biri diğeri olmadan hükümet kuramıyor, öbürü ise hükümet olmadan ülke yönetiyor. Bu garip birlikteliğin adı Cumhur İttifakı" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sosyal medya hesabından Karar TV'de yayınlanan videosunu paylaştı. Babacan, "Biri diğeri olmadan hükümet kuramıyor, öbürü ise hükümet olmadan ülke yönetiyor. Bu garip birlikteliğin adı Cumhur İttifakı" notuyla paylaştığı videoda; Cumhur İttifakı'nı ele aldı. Babacan şöyle konuştu:

"BİR TANE ŞÖYLE ORTAK BİR İTTİFAK DOKÜMANI BEN GÖRMEDİM BUGÜNE KADAR"

"Bu masanın ortak adayı olacak ve o ortak aday da bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak dedik. Çünkü bu konuda masada bir irade gevşekliği yok. Yani ortak aday olmadan hiçbir partinin tek başına çıkarttığı adayın 1. turda seçilemeyeceğini herkes görüyor. Tayyip Erdoğan da seçilemiyor. 2018'de seçilebilir miydi? Yani Tayyip Erdoğan seçime AK Parti'nin adayı olarak gitseydi seçilebilir miydi? Onun için mecburen MHP'nin kahrını çekmek zorunda kalıyor. Ama ne oldu, ortaklık uğruna da ne yaptı? AK Parti, seçmenin oyunu aldı, desteğini aldı. Ama iradenin anahtarını da gitti Bahçeli'nin eline verdi şimdi. Dolayısıyla, niye böyle oldu? Çünkü baştan konuşmadılar. Yani AK Parti'yle MHP'nin ortaklığı garip bir ortaklık. Bir tane şöyle ortak bir ittifak dokümanı ben görmedim bugüne kadar hani.

"HİÇ SORUMLULUK ÜSTLENMEYEYİM. TİPİK BAHÇELİ OYUNU. AMA ERDOĞAN DA ONA KATLANMAK ZORUNDA KALIYOR"

AK Parti'yle MHP beraber nasıl yönetecekler bu ülkeyi? Beraber seçime girdiler, niye bir tane MHP'li bakan yok? Niye, Erdoğan istediği halde Bahçeli bir tane bakan ismi vermiyor? Bakın, normal bir ortaklık değil yani. Belki böylesi işine geliyor yani. Belki de başarısızlığın ortağı görünmek istemiyor. Enflasyon işte dün açıklandı. 24 yılın en yüksek enflasyonu. TÜİK'in örtmeye çalıştığı, kamufle etmeye çalıştığı enflasyon, TÜFE de çıktı yüzde 85'e. Gıda enflasyonu çıktı yüzde 99'a. Kuyumcu terazisi mübarek yani. Yüzde 99 olarak ölçüyorlar falan. ÜFE'de de çıktı yüzde 157'ye. E şimdi, bir tane MHP'li bakan yok ki, hani insanlar dönsün; 'Ya arkadaş bak sen bu alanı batırdın' falan diyecek. Dolayısıyla hem iktidara ortak olayım, iktidarın, bütün menfaatlerini sağlayayım, nemalanayım, kadrolaşayım devlette. Ama hiç sorumluluk üstlenmeyeyim. Tipik Bahçeli oyunu. Ama Erdoğan da ona katlanmak zorunda kalıyor. Yanlış iş."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Etiyopya'da iç savaşın sona ermesi için taraflar Kenya'da buluştu Etiyopya'da iç savaşın sona ermesi için taraflar Kenya'da buluştu

Togo Cumhuriyeti, Demokrasi, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: Biri Diğeri Olmadan Hükümet Kuramıyor, Öbürü İse Hükümet Olmadan Ülke Yönetiyor. Bu Garip Birlikteliğin Adı Cumhur İttifakı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:42 Acun Ilıcalı, hakem tartışmalarında çözüm için Yunanistan'ı işaret etti: Adamlar, büyük takımların maçına yabancı hakem getiriyorlar
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "aday" göndermesi: Adayımızı merak etmesi bizi ilgilendirmiyor
23:23 Şaka değil gerçek! Rusya'da bir turizm acentesi müşterilerini Madrid diye Mardin'e yolladı
22:58 Galatasaray, Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 3. Lig ekibi Ofspor'u 2-1 yenerek 5. tura yükseldi
22:55 İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'nın kararları eleştirmişti! Yanıt gecikmedi
22:51 Zafer Partisi lideri Özdağ, bir imam hatip lisesinin YKS tablosunda yabancı isimleri görünce sinirlerine hakim olamadı
22:34 Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi Ofspor'un hocası, efsane milli futbolcunun ağabeyi çıktı
22:24 EYT'de geri sayıma geçilirken harf ve kodların ne anlama geldiği de belli oldu
22:12 Galatasaray'ın genç savunmacısı Ross, Ofspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı
21:44 İzmit'te sokak köpeğine korkunç muamele! Topallayan köpeğin bacağından 200'den fazla saçma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2022 00:10:50. #1.11#
SON DAKİKA: Babacan: Biri Diğeri Olmadan Hükümet Kuramıyor, Öbürü İse Hükümet Olmadan Ülke Yönetiyor. Bu Garip Birlikteliğin Adı Cumhur İttifakı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement