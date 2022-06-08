Babacan: Cumhurbaşkanı Ülkenin Para Birimini Pul Olarak Güncelledi - Son Dakika
Üye Girişi

Babacan: Cumhurbaşkanı Ülkenin Para Birimini Pul Olarak Güncelledi

08.06.2022 19:57

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılından bugüne kadar dolar kuru üzerine yaptığı açıklamaları ve dolar kurunun o günkü değerlerini içeren bir video paylaştı ve “Cumhurbaşkanı ülkenin para birimini pul olarak güncelledi” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 yılından bugüne kadar dolar kuru üzerine yaptığı açıklamaları ve dolar kurunun o günkü değerlerini içeren bir video paylaştı ve "Cumhurbaşkanı ülkenin para birimini pul olarak güncelledi" dedi.

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015 yılından bugüne kadar dolar kuruna ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Babacan'ın bugün paylaştığı videoda, Erdoğan'ın farklı tarihlerde dolar kuru hakkında yaptığı yorumlar ile kurun o günkü değerine yer verildi. Babacan, paylaşımına, "Cumhurbaşkanı ülkenin para birimini pul olarak güncelledi" notunu düştü.

Erdoğan'ın videoda yer verilen açıklamaları ve dolar kurunun o günkü değerleri şöyle:

"6 Mart 2015-dolar kuru 2,60 TL: Dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler.

24 Mayıs 2018-dolar kuru 4,71 TL: Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesebilecek imkanlara da sahibiz.

31 Ağustos 2018-dolar kuru 6,56 TL: Döviz kuru ne olacak diyen varsa onlara da cevabımız şudur; 'bu da geçer yahu' olacaktır.

1 Aralık 2021-dolar kuru 13,36: Kur dediğin bugün artar, yarın düşer.

17 Şubat 2022-dolar kuru 13,62: Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz prangasını da döviz kuru prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız.

27 Mayıs 2022-dolar kuru 16,37: Kur ve enflasyon sorunun üstesinden elbette geleceğiz."

Videonun sonunda ise "Bugün 1 ABD doları eşittir 17,18 Türk lirası" yazısı yer aldı.

Babacan: Cumhurbaşkanı Ülkenin Para Birimini Pul Olarak Güncelledi
Babacan: Cumhurbaşkanı Ülkenin Para Birimini Pul Olarak Güncelledi
Babacan: Cumhurbaşkanı Ülkenin Para Birimini Pul Olarak Güncelledi
Babacan: Cumhurbaşkanı Ülkenin Para Birimini Pul Olarak Güncelledi

YORUMLAR
500
Elazığlı Esnaf: 'Bana Diyorlar Ki, 'Konuşma, Sen Esnafsın.' Konuşurum, Korkmuyorum. Temennimiz Değişsin Artık' Elazığlı Esnaf: 'Bana Diyorlar Ki, 'Konuşma, Sen Esnafsın.' Konuşurum, Korkmuyorum. Temennimiz Değişsin Artık' Babacan: Seçim Günü Vatandaşımız Deva'nın Altına 'Evet' Mührünü Bastığında Beştepe'de Duvarlar Titreyecek Babacan: Seçim Günü Vatandaşımız Deva'nın Altına 'Evet' Mührünü Bastığında Beştepe'de Duvarlar Titreyecek
Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: Cumhurbaşkanı Ülkenin Para Birimini Pul Olarak Güncelledi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:04 Ormanı yakan adam, kaçmaya çalıştığı esnada jandarma tarafından yakalandı
19:53 Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmesine beden dilleri damga vurdu
19:35 Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız son yolculuğuna nişan elbisesiyle uğurlandı
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine tepki gösterdi
19:31 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
19:29 Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
18:44 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'ni kadrosuna katmak için harekete geçti
18:39 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi!
18:19 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 20:25:08. #1.13#
SON DAKİKA: Babacan: Cumhurbaşkanı Ülkenin Para Birimini Pul Olarak Güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement