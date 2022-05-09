Babacan: 'Daha İyisini Yaparız ve Biz Bu Sorunları Çözeriz' Güvenini Vatandaşlarımızla Buluşturmamız Lazım - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, insanların daha kötüsünden korktukları için AKP'ye destek verdiklerini belirterek, "Daha iyisini yaparız ve biz bu sorunları çözeriz' güvenini vatandaşlarımızla buluşturmamız lazım" dedi. İmam hatip ve başörtüsü hissiyatının ekonomik krizle ölçülemeyeceğini kaydeden Babacan, "Yani bu konuda 'ben güvencedeyim, sorun yaşamam. Tamam ama bu parti, bu insanlar daha iyi iş çıkarabilir ve bu ülkenin sorunlarını çözebilir' güvenini oluşturduğumuz anda bizim işimiz yavaş yavaş kolaylaşmaya başlar" diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Üsküdar'da gençlerle bir araya geldi. Partinin 29 Nisan'da yapılan toplantıyla ilgili bugün paylaştığı görüntülerde Babacan, şunları söyledi:

"İNSANLAR AK PARTİ'YE DAHA KÖTÜSÜNDEN KORKTUKLARI İÇİN DESTEK VERİYOR"

"Gönül bağı olan insanlar izliyorlar, bakıyorlar. Haklılar. Bir bu desteğin niteliği var, bir de niceliği var. 2018'den bu yana muntazam olarak her yıl desteğin niceliği düşüyor ama niteliği daha hızlı düşüyor. Yani bir partiye insanlar niye destek veriyor. O partinin gerçekten bu ülkenin sorunlarını çözeceği ve ülkeyi ilerleteceği için mi destek veriyor? Yoksa daha kötüsünden korktuğu için mi destek veriyor? Şimdi şu anda AK Parti'ye destek verenlerin önemli bir kısmındaki bizim gözlemimiz, daha kötüsünden korktukları için. 'Ben AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a oy vereyim. O ülkenin sorunlarını çözecek' böyle bir şey yok."

"'DAHA İYİSİNİ YAPARIZ VE BİZ BU SORUNLARI ÇÖZERİZ' GÜVENİNİ VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURMAMIZ LAZIM"

Nasıl veriyorlar bu desteği? 'İyi kötü alıştığımız birisi, tamam sıkıntılar var ama. ya daha kötüsü olursa' korkusu var. İşte bunun için bizim üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. 'Yani daha iyisini yaparız ve biz bu sorunları çözeriz' güvenini vatandaşlarımızla buluşturmamız lazım. Hem sorunları çözme güveni hem de özellikle temel haklar konusundaki kazanımları koruma güvenini. Yani bu dönemde kazanılmış hakları kaybetmeyeceğini insanların bilmesi lazım. Bundan emin olması lazım.

"ÖYLE KONULAR VAR Kİ EKONOMİK KRİZLE ÖLÇEMEZSİNİZ"

Öyle konular var ki ekonomik krizle ölçemezsiniz. Diyelim ki dindar bir vatandaşın imam hatiplerle ya da başörtüsü meselesiyle ilgili hissiyatını böyle ekonomik krizle bir kefeye koyup 'Ekonomik kriz var, dolayısıyla ben gideyim başka bir partiye oy vereyim' demez. Bu konularda kendini emin hissetmek ister. Yani bu konuda 'ben güvencedeyim, sorun yaşamam. Tamam ama bu parti, bu insanlar daha iyi iş çıkarabilir ve bu ülkenin sorunlarını çözebilir' güvenini oluşturduğumuz anda bizim işimiz yavaş yavaş kolaylaşmaya başlar."