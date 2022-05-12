Babacan'dan Canan Kaftancıoğlu Mesajı: "Bu Adaletsizlikten Hep Beraber Kurtulacağız" - Son Dakika
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Babacan'dan Canan Kaftancıoğlu Mesajı: "Bu Adaletsizlikten Hep Beraber Kurtulacağız"

12.05.2022 19:07
Babacan'dan Canan Kaftancıoğlu Mesajı: "Bu Adaletsizlikten Hep Beraber Kurtulacağız"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Nereden gelirse gelsin, haksızlığa boyun eğmeyiz. CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimliyiz. Bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Nereden gelirse gelsin, haksızlığa boyun eğmeyiz. CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimliyiz. Bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız" dedi.

DEVA Partisi Babacan, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki ceza kararını onamasına ve siyasi yasak kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Nereden gelirse gelsin, haksızlığa boyun eğmeyiz. CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın hedefinde demokratik siyaset olduğunu bilecek kadar deneyimliyiz. Bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Babacan'dan Canan Kaftancıoğlu Mesajı: 'Bu Adaletsizlikten Hep Beraber Kurtulacağız' - Son Dakika


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