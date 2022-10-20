Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Faiz Tepkisi: "Siz Bu Milletten Aldığınız Vergileri Faize Gömdünüz, Gömüyorsunuz"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirmesiyle ilgili "Beştepe, Merkez Bankası faizini indirerek faiz karşıtlığı numarası yapmasın. Recep Tayyip Erdoğan, siz bu milletten aldığınız vergileri faize gömdünüz, gömüyorsunuz. Sadece bu sene ödeyeceğiniz faiz ve kur farkıyla tam 1 milyon aileye bedava konut verilebilirdi" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek geçen günlerde faize ilişkin yaptığı açıklamanın bir bölümünü paylaşan Babacan, paylaşımına şu notu düştü:

"Beştepe, Merkez Bankası faizini indirerek faiz karşıtlığı numarası yapmasın. Recep Tayyip Erdoğan, siz bu milletten aldığınız vergileri faize gömdünüz, gömüyorsunuz. Sadece bu sene ödeyeceğiniz faiz ve kur farkıyla tam 1 milyon aileye bedava konut verilebilirdi."

Babacan, paylaştığı videoda da şunları söyledi:

"Faiz artı kur farkı toplam 650 milyar lira ödeyecekler ya bu sene, bu rakama 1 milyon tane konut alabiliyorsunuz. Bakın bu yıl devletin bütçeden ödeyeceği faiz ne kadar biliyor musunuz? Sadece faiz, 330 milyar TL. 330 milyar TL'nin üzerine bir de yeni icat ettikleri kur korumalı mevduata ödenecek kur farkı 300 milyarı geçecek. 300-300 milyar arası bir rakam tahmin ediyoruz. Toplan rakam yaklaşık 650 milyar civarında olacak. Acaba 650 milyar TL ne kadar büyük bir para? TOKİ'nin bugün açıkladığı peşin ödeyene 650 bin civarında bir rakam, 650 bin bir konut demek. 650 milyar liraya kaç konut demek? Tam 1 milyon konuttan bahsediyoruz. 2022 yılında tam 1 milyon konutluk parayı bankada zaten mevduatı olan bir azınlığa veriyor. İşte bu hükümet fakirden alıp, zengine veren bir hükümet."