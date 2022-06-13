Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yht'ye Zam Sorusu: "Ulaştırma Bakanlığı'na da Enflasyon Timi Gönderecek Misiniz?" - Son Dakika
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Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yht'ye Zam Sorusu: "Ulaştırma Bakanlığı'na da Enflasyon Timi Gönderecek Misiniz?"

13.06.2022 19:43
Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yht'ye Zam Sorusu: "Ulaştırma Bakanlığı'na da Enflasyon Timi Gönderecek Misiniz?"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul-Ankara arası yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatının dün gece yapılan zamla 55 TL’den 195 TL’ye yükseltilmesini eleştirdi. Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Ulaştırma Bakanlığı’na da enflasyon timi gönderecek misiniz?” diye sordu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul- Ankara arası yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatının dün gece yapılan zamla 55 TL'den 195 TL'ye yükseltilmesini eleştirdi. Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Ulaştırma Bakanlığı'na da enflasyon timi gönderecek misiniz?" diye sordu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sosyal medya üzerinden YHT bilet fiyatlarına yapılan zammı eleştirdi. Ali Babacan'ın, Nisan 2017 ile 13 Haziran 2022 tarihli YHT bilet fiyatlarının da yer aldığı fotoğraflarla birlikte paylaştığı mesajı şöyle:

"ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA DA ENFLASYON TİMİ GÖNDERECEK MİSİNİZ"

"Bir öğrenci, taraflı partili cumhurbaşkanlığı sisteminden önce İstanbul-Ankara hızlı trenine 55 liraya binebiliyordu. Fiyatlar dün gece 195 liraya yükseltildi. Ulaştırma Bakanlığı'na da enflasyon timi gönderecek misiniz? @RTErdogan"

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, ulaştırma bakanlığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yht'ye Zam Sorusu: 'Ulaştırma Bakanlığı'na da Enflasyon Timi Gönderecek Misiniz?' - Son Dakika

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