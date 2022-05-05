Babacan'dan "Enflasyon" Tepkisi: "Çalışarak Para Kazanan İnsanların Alım Gücünün Yok Olduğu Bir Yıkım Yaşıyoruz" - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyon verilerini "Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz" açıklaması ile değerlendirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyon verilerine sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun verilerini paylaşan Babacan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz. Bağımsız araştırmacılara göre yüzde 156'ya, TÜİK'e göre yüzde 70'e yükselen enflasyon oranları bunun ispatı. DEVA Partisi iktidarında ücretler enflasyona ezdirilmeyecek. Orta direk güçlenecek."