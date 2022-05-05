Babacan'dan "Enflasyon" Tepkisi: "Çalışarak Para Kazanan İnsanların Alım Gücünün Yok Olduğu Bir Yıkım Yaşıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Babacan'dan "Enflasyon" Tepkisi: "Çalışarak Para Kazanan İnsanların Alım Gücünün Yok Olduğu Bir Yıkım Yaşıyoruz"

05.05.2022 12:39
Babacan'dan "Enflasyon" Tepkisi: "Çalışarak Para Kazanan İnsanların Alım Gücünün Yok Olduğu Bir Yıkım Yaşıyoruz"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyon verilerini “Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz” açıklaması ile değerlendirdi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyon verilerini "Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz" açıklaması ile değerlendirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, enflasyon verilerine sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun verilerini paylaşan Babacan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çalışarak para kazanan insanların alım gücünün yok olduğu bir yıkım yaşıyoruz. Bağımsız araştırmacılara göre yüzde 156'ya, TÜİK'e göre yüzde 70'e yükselen enflasyon oranları bunun ispatı. DEVA Partisi iktidarında ücretler enflasyona ezdirilmeyecek. Orta direk güçlenecek."

YORUMLAR
500
Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı Babacan: 'Zamanında Yaptık, Yeniden Yapmak Çok Zor Değil. Ama Önce Şu Kadronun Bir Değişmesi Gerekiyor. Maç Çok Uzadı' Babacan: 'Zamanında Yaptık, Yeniden Yapmak Çok Zor Değil. Ama Önce Şu Kadronun Bir Değişmesi Gerekiyor. Maç Çok Uzadı' Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi? Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Enflasyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Babacan'dan 'Enflasyon' Tepkisi: 'Çalışarak Para Kazanan İnsanların Alım Gücünün Yok Olduğu Bir Yıkım Yaşıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi!
12:17 Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan Erivan'da gözaltına alındı
12:16 Esenler'de dehşet dolu anlar: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak katledildi
12:07 Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük
11:54 Finlandiya Rusya'nın olası saldırılarına hazır! Sadece Helsinki'de 5 bin 500 sığınak var
11:50 Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı
11:50 Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı
11:46 Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı iddiası
11:40 Husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı
11:37 New York Times manşetten duyurdu:12 Rus generalin ölümünde ABD istihbaratının parmağı var!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 12:44:44. #1.13#
SON DAKİKA: Babacan'dan "Enflasyon" Tepkisi: "Çalışarak Para Kazanan İnsanların Alım Gücünün Yok Olduğu Bir Yıkım Yaşıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement