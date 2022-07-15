Babacan'dan Erdoğan'a 'Enflasyon' Yanıtı: "Yanlış Görüyorsunuz Sayın Erdoğan. Enflasyon, Sizin Hatalarınızın Bu Millete Bedeli" - Son Dakika
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Babacan'dan Erdoğan'a 'Enflasyon' Yanıtı: "Yanlış Görüyorsunuz Sayın Erdoğan. Enflasyon, Sizin Hatalarınızın Bu Millete Bedeli"

15.07.2022 22:08

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Enflasyon, sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. 15 Temmuz’un bir devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına devam edeceğiz” sözlerine tepki gösterdi. Babacan, “Yanlış görüyorsunuz Sayın Erdoğan. Enflasyon, sizin hatalarınızın bu millete bedeli” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Enflasyon, sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. 15 Temmuz'un bir devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına devam edeceğiz" sözlerine tepki gösterdi. Babacan, "Yanlış görüyorsunuz Sayın Erdoğan. Enflasyon, sizin hatalarınızın bu millete bedeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, "Salgın ve savaş şartlarının tetiklediği, enerji başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki fahiş artışın hızlandırdığı enflasyon, sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. 15 Temmuz'un bir devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına devam edeceğiz" demişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'ın bu sözlerine, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Yanlış görüyorsunuz Sayın Erdoğan. Enflasyon, sizin hatalarınızın bu millete bedeli" diyerek tepki gösterdi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'dan Erdoğan'a 'Enflasyon' Yanıtı: 'Yanlış Görüyorsunuz Sayın Erdoğan. Enflasyon, Sizin Hatalarınızın Bu Millete Bedeli' - Son Dakika

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