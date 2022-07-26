Babacan'dan, Erdoğan'a Tepki: "Milletin İradesi ve Partinin Ortak Aklı Bizi Göreve Getirdi. - Son Dakika
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Babacan'dan, Erdoğan'a Tepki: "Milletin İradesi ve Partinin Ortak Aklı Bizi Göreve Getirdi.

26.07.2022 18:49

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; “O makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler. Onlara makam verildiyse hepsi de onlara bir irade makamları verdi” sözlerine tepki gösterdi. Babacan, “Sayın Erdoğan siz de ben de o makamlara gökten inmedik. Milletin iradesi ve partinin ortak aklı bizi göreve getirdi. 13 sene layıkıyla Dışişleri ve Ekonomi bakanlıkları yaptım. Madem keramet sizde 2018’den beri kaç bakan değişti, buldunuz mu çare? Halep oradaysa arşın burada” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; "O makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler. Onlara makam verildiyse hepsi de onlara bir irade makamları verdi" sözlerine tepki gösterdi. Babacan, "Sayın Erdoğan siz de ben de o makamlara gökten inmedik. Milletin iradesi ve partinin ortak aklı bizi göreve getirdi. 13 sene layıkıyla Dışişleri ve Ekonomi bakanlıkları yaptım. Madem keramet sizde 2018'den beri kaç bakan değişti, buldunuz mu çare? Halep oradaysa arşın burada" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TRT yayınında DEVA Partisi ve Gelecek Partisi kurucularına ilişkin; "Bir dönem sizinle yol yürüyen ve önemli makamlara gelmiş isimler ve ayrı partiler kurdular. Geriye dönüp bakınca onlar için bir tanımınız ya da değerlendirmeniz oluyor mu zaman zaman? Onları görünce içiniz cız etmiyor mu" sorusuna, "Onlar nasıl bir ihanetin içinde olduklarını kendileri düşünmesi lazım. O makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler. Onlara makam verildiyse hepsi de onlara bir irade makamları verdi. Onlar bunun kadir kıymetini bilmedi. Şu anda masanın etrafında dönüp dolaşıp bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar" yanıtını vermişti.

"MİLLETİN İRADESİ VE PARTİNİN ORTAK AKLI BİZİ GÖREVE GETİRDİ. 13 SENE LAYIKIYLA DIŞİŞLERİ VE EKONOMİ BAKANLIKLARI YAPTIM"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından, "Sayın Erdoğan siz de ben de o makamlara gökten inmedik. Milletin iradesi ve partinin ortak aklı bizi göreve getirdi. 13 sene layıkıyla Dışişleri ve Ekonomi bakanlıkları yaptım. Madem keramet sizde 2018'den beri kaç bakan değişti, buldunuz mu çare? Halep oradaysa arşın burada" notuyla bir video paylaştı.

5 Aralık 2021 tarihinde yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoda Babacan, şunları söyledi:

"SON İKİ YILDA ÜÇ TANE HAZİNE BAKANI DEĞİŞTİRDİNİZ. AYNI DÖNEMDE DÖRT TANE MERKEZ BANKASI BAŞKANI DEĞİŞTİRDİNİZ"

"İnsanlar merak ediyor, soruyor; 'Ey Erdoğan madem Ali Babacan bir yapmıyordu da neden bunca uzun seneler beraber çalıştın onunla' diye soruyor insanlar, buna cevap vermesi lazım. Sadece son iki yılda üç tane Hazine Bakanı değiştirdiniz. Aynı dönemde dört tane Merkez Bankası Başkanı değiştirdiniz. Demek ki işinize gelmiyorsa beraber çalışmaya sizi hiç kimse zorlamıyor, zorlayamıyor. Üstelik Ali Babacan 2009'da istifa mektubu verdiğinde, 2011'de ayrılmak istediğinde, 2019'da istifa ettiğinde; 'Niçin kalması için ısrar ettiniz' diye insanlar size soruyor.

Sayın Erdoğan gerçekten değmez. Yani şu üç günlük dünyada dilinizi, ruhunuzu, zihninizi, bu kadar kirletmenize değmez. Bu neyin hırsıdır? Hadi bizi geçtik de vaktiyle size inanıp, temiz siyaset hayaliyle size oy vermiş vatandaşlarımıza bugün herhalde bir özür borcunuz olmalı. Ülke yönetimi hakkındaki bilgisizliğinizi ise başka zaman konuşuruz."

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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'dan, Erdoğan'a Tepki: 'Milletin İradesi ve Partinin Ortak Aklı Bizi Göreve Getirdi. - Son Dakika

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