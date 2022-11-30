Babacan'dan İstanbul Polisine Tepki: "Siz Uygur Kardeşlerimize Baskı Uygulayan Çin Polisi Misiniz"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da Çin Başkonsolosluğu önünde protesto eden Uygurlara yapılan polis müdahalesine tepki gösterdi. Babacan, "Zulmü protesto edenlere 'Sizi süpüreceğiz' diyen adaletten falan hiç bahsetmesin. Siz Uygur kardeşlerimize baskı uygulayan Çin polisi misiniz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İstanbul'da Çin Başkonsolosluğu önünde protesto eden Uygurlara yapılan polis müdahalesine tepki gösterdi. Babacan, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Uygurların zulme uğramasına sessiz kalanlar 'ezilenlerin gür sesi' olduğunu iddia etmesin. Hele zulmü protesto edenlere 'Sizi süpüreceğiz' diyen adaletten falan hiç bahsetmesin. Siz Uygur kardeşlerimize baskı uygulayan Çin polisi misiniz?"