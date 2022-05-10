Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin yedinci eylem planı olan Yükseköğretim Eylem Planı'nı açıkladı.

"YÖK'Ü KAPATACAĞIZ"

DEVA Partisi lideri Babacan, iktidara gelmeleri durumunda YÖK'ü kapatarak merkeziyetçiliğe son vereceklerini söyledi.

Babacan, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Öncelikle, yükseköğretimde bu aşırı merkeziyetçiliğe son vereceğiz. Bunun da ilk adımı olarak YÖK'ü kapatacağız. YÖK'ün kapatılması meselesi sadece partimizin kuruluş programında yer alan bir husus olarak kalmadı. Altı partinin ortak anayasa değişikliği metninde de bir mutabakat hususu olarak yer aldı. Yani bu sadece DEVA Partisi'nin iddiası değil, altılı masada hep beraber kabul edip imza altına aldığımız, parlamenter sistem anayasa değişikliği maddelerinin içinde de yer alan bir husustur bu. Bu da çok önemli. YÖK'ün kapatılması şu açıdan önemli. Bu arkadaşınız 13 yıl hükümet yönetiminde görev aldı. Şunu gördüm ki; kurumsal kültür denen bir kavram var. Kurumsal kültürün değişmesi kolay bir şey değil. Kurumsal kültür oluşuyorsa, hele hele o kurum hükmetmeye, merkezden her şeyi idare etmeye alışmışsa o kuruma 'ya sen yetkilerinin bir kısmını ver. Bu kadar merkezi bir anlayışla bu işi yapma' dediğinde bu iş olmuyor, mümkün değil. Onun için onu kapatıp, küçük bazı konularda koordinasyon gerekebilir, ama öncelikle merkezi zihniyeti kapatıp bir kenara koymak gerekiyor." dedi.

"ERDOĞAN'IN KAFASINA ESTİĞİ GİBİ REKTÖR ATAMASINI ENGELLEYECEĞİZ"

Rektör seçimlerinin Cumhurbaşkanı'nın kararına değil, mütevelli heyetlerine bırakılacağını vurgulayan Ali Babacan, "Cumhurbaşkanı'nın üniversitelere, kafasına estiği gibi rektör atamasını da engelleyeceğiz. Bu sorunu kökünden çözeceğiz. 'Bunun siyasi görüşü nedir', 'Bu bize yakın mıdır?' böyle bir şey yok. Rektör seçimlerini, mütevelli heyetlerine bırakacağız. Ayrıca rektörleri de performans denetimine tabi tutacağız. Herkesin performansı ölçülecek. Başka türlü mümkün değil." şeklinde konuştu.

"SINAV SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Babacan, sınav sisteminde yapılacak değişimlerle öğrencilerin stresini azaltacak adımlar atılacağını ifade ederek, "Bildiğiniz gibi, son yıllarda eğitimde fırsat eşitliğini tamamen yitirdik. Sistem, emek verenin arkasında duracak. Hiçbir öğrencinin emeği heba edilmeyecek. Üniversite denince ilk akla gelen konulardan birisi sınav. Üniversiteye giriş sınav sistemini de değiştireceğiz. Yeni sistemde üniversiteye girişi esnek ve stresini daha azaltmış hale getireceğiz. Tasarlayacağımız yeni sistemde; çoklu sınav, açık uçlu sorular, öğretmen notu, yetenek ve öğrenci başarısı gibi ilave bazı belirleyici hususları ekleyeceğiz. Üniversite sınavlarını yılda birkaç defa yaparak, sınav stresini azaltacağız." diye konuştu.