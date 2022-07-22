Babacan'dan "Merkez Bankası" Tepkisi: "Biz Enflasyonu Düşürdük de Bunun Mızmızlığını mı Yaptık?"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Enflasyon yüzde 200'lerde, üç haneye çıktı değil mi? Biz 34 yıl; iki hane, üç hane süren enflasyonu aldık, 2003-2004'te tek haneye indirdik. Dün Merkez Bankası ne diyor? 'Küresel barış sağlanırsa ben de enflasyonu indireceğim' diyor. Lafa bak. Bizim enflasyonu, bizim zamları küresel barışa bağlıyor. Hani 1960'larda hippiler vardı ya, 'barış barış' diye dolaşırlardı, onlar gibi. Yahu biz enflasyonu düşürdük de Allah aşkına bunun mızmızlığını mı yaptık, mazeretini mi bulduk" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Artvin'de partisinin il binasının açılışını yaptı. Babacan, özetle şunları söyledi:

"BİZİM ENFLASYONU, BİZİM ZAMLARI KÜRESEL BARIŞA BAĞLIYOR. HANİ 1960'LARDA HİPPİLER VARDI YA, 'BARIŞ BARIŞ' DİYE DOLAŞIRLARDI, ONLAR GİBİ: Enflasyon yüzde 200'lerde, üç haneye çıktı değil mi? Biz 34 yıl iki hane, üç hane süren enflasyonu aldık 2003-2004'te tek haneye indirdik. Dün Merkez Bankası ne diyor? 'Küresel barış sağlanırsa ben de enflasyonu indireceğim' diyor. Lafa bak ya. Bizim enflasyonu, bizim zamları küresel barışa bağlıyor. Hani 1960'larda hippiler vardı ya, 'barış barış' diye dolaşırlardı, onlar gibi. Yahu biz enflasyonu düşürdük de Allah aşkına bunun mızmızlığını mı yaptık, mazeretini mi bulduk.

'BENİM ALANIM EKONOMİ' DEYİP KAFANIN DİKİNE GİDERSEN, İŞTE BU ÜLKEDE NE ENFLASYON DÜŞER NE ZAMLAR BİTER: 2003 yılında Irak'ta savaş çıktı. Amerika biliyorsunuz Irak'ın tamamını işgal etti. Bizim ekonomimizi de etkiledi o zaman. Ama biz o yılın enflasyonunu yüzde 29'dan yüzde 18'e indirdik. 2004 yılı, PKK'nın çok yoğun bir şekilde terör saldırılarına başladığı bir yıl. Bir yandan Irak savaşı devam ediyor bir yandan PKK'nın bize saldırıları artmış. Biz o yıl enflasyonu yüzde 18'den aldık yüzde 9'a indirdik. Tek haneye indirdik. Mazeret bulmadık, mazeret aramadık. Her türlü zorluğa rağmen indirdik biz enflasyonu. Ama nasıl indirdik? İşi ehline teslim ederek indirdik. 'Benim alanım ekonomi, ben ekonomistim' deyip kafanın dikine gidersen, işte bu ülkede ne enflasyon düşer ne zamlar biter ne de bu ekonomik kriz çözülür.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK FAİZİNİ ÖDEYEN HÜKÜMET OLDU BU HÜKÜMET: Biraz önce, cumadan çıktık, meydanda bir vatandaşımız dedi. 'Ya çok çaldılar çırptılar, kaynağı nerede bulacaksınız' dedi. Ben de dedim ki 'Havuzun dibi delik, çatlak, kaynak oradan akıp gidiyor'. İlk yapacağımız iş havuzun çatlağını, deliğini kapatmak. Ondan sonra havuz dolacak. Çünkü ülke büyük ülke. Bakın, bu yılın bütçesinde ne kadar faiz ödeyecekler biliyor musunuz? Meclis kapanmadan ek bütçe geçirdiler. O ek bütçeyle beraber bu yıl faize ödeyeceği rakam devletin tam 400 milyar lira. Eski parayla 400 katrilyon. Peki, tarıma verilen destek ne kadar? Bütün tarım destekleri; çay, fındık, buğday, pamuk, mazot, gübre, Ziraat Bankası'nın kredileri topla, ek bütçe ile tarım desteği 40 milyar lira. Cumhuriyet tarihinin en büyük faizini ödeyen hükümet oldu bu hükümet."