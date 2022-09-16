DEVA Partisi lideri Babacan'dan ortak aday sözleri: 7'inci bir isim de olabilir - Son Dakika
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DEVA Partisi lideri Babacan'dan ortak aday sözleri: 7'inci bir isim de olabilir

16.09.2022 19:47

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "6'lı masanın bir ortak cumhurbaşkanı adayı hedefi var. 6 parti dışında bir 7'nci isim de olabilir. Biz bugüne kadar 6'lı masada henüz herhangi bir ismi konuşmadık. Erken buluyoruz. Şu anki hedefimiz 6'lı masadan ortak aday çıkarmak" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan ve beraberindeki heyetle Elazığ'a geldi. Bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek burada soruları yanıtlayan Babacan, 6'lı masanın çıkaracağı ortak adayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"6'LI MASA BİR İTTİFAK DEĞİL"

Babacan, 6'lı masanın ittifak olmadığını, ortak bir cumhurbaşkanı adayı hedeflerinin olduğunu belirterek, "Bu aday da henüz belirlenmiş değil. Ortak aday belirlenmeden önce ortak adayın seçim beyannamesi niteliğinde bütün bu politika alanlarının ortaklaştığı, ortaklaştırıldığı bir çalışmaya da ihtiyaç var. İlk seçimle parlamenter sisteme geçeceğimiz tarih arasındaki o ara dönemde biz ona geçiş süreci diyoruz. O süreçte ülke nasıl yönetilecek. Ortak aday 'mevcut sisteme göre ben yetkiyi aldım, artık kafama eseni yaparım, tek imzayla aklıma geleni yapacağım, bana karışmayın' dememeli. Hedeflediğimiz parlamenter sistemin yoluna uygun bir şekilde o geçiş sürecinde ülke yönetimine gidiyoruz. Bunun nasıl olacağı çok iyi bir çalışma meselesi. 6 parti tarafından mutabık kalınması gerekiyor ki biz ortak aday belirleyelim. Ortak aday belirlendiği anda ortak adayın örneğin eğitim ile ilgili söyleyeceği şeylerle 6 partinin eğitim ile ilgili söyleyeceği şeyler en azında bir asgari müşterek zemininde buluşsun. Tabii ki her partinin farklı projeleri olabilir. Her partinin farklı konularda farklı detay çalışmaları olabilir ama en azından hedefler ve ilkeler arasında bütün bu politika alanlarında da asgari müşterek zemini yakalamamızın da şart olduğunu düşünüyoruz. Partiler arasında bir mutabakat zemini oluşması lazım. Buna da ortak adayın katılması lazım ki ortak adayın belirlenmesinin ardından seçim kampanyası sürecinde temel sorunlarda ortak dilimiz oluşması lazım. Ortak aday olur da ortak dil olmaz ise vatandaşa güven tablosu vermemiş oluruz" diye konuştu.

"6 PARTİ IŞINDA DIŞINDA 7'NCİ BİR İSİM DE ADAY OLABİLİR"

Cumhurbaşkanlığına 6'lı masadaki partilerin genel başkanlarından birinin de aday olabileceğini, 7'nci bir ismin de çıkabileceğini belirten Babacan, "6 parti dışında bir 7'nci isim de olabilir. Biz bugüne kadar 6'lı masada henüz herhangi bir ismi konuşmadık. Erken buluyoruz. Geçiş sürecinin yol haritası ve politikalar konusunda mesafe kaydetmeden isim belirlemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Mevcut sistemde her partinin genel başkanı o partinin cumhurbaşkanı adayıdır. DEVA Partisinin B planı da bu olacaktır. Fakat biz B planının üzerinde çok durursak orada bir umutsuzluk var havası oluşuyor. O yüzden biz B planından çok bahsetmiyoruz. Şu anki hedefimiz 6'lı masadan ortak aday çıkarmak ifadelerini kullandı. Babacan ve beraberindekiler, esnaf ziyareti yaparak, Gazi Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Babacan, daha sonra iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

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Kaynak: DHA

Deva Partisi, Ali Babacan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEVA Partisi lideri Babacan'dan ortak aday sözleri: 7'inci bir isim de olabilir - Son Dakika

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