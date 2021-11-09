Üye Girişi
Babacan'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Babacan'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama Açıklaması

09.11.2021 13:11
Babacan'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sağlık çalışanları, salgında fedakarlık ederek büyük bir çaba ile çalışıyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sağlık çalışanları, salgında fedakarlık ederek büyük bir çaba ile çalışıyor. Özlük haklarıyla ilgili sorunları var. Bunların rasyonel ve adil şekilde çözülmesi ve üzerinde çalışılması gerekiyor." dedi.

Babacan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'yı, partisinin genel merkezinde kabul etti.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada Babacan, toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine ve hekimlerin salgın döneminde yaşadıkları bazı sorunlara yönelik konuların görüşüldüğünü söyledi.

DEVA Partisinin, kurulduğu günden bu yana TTB ile yakın diyalog içerisinde olduğunu belirten Babacan, "Hekimlerin sorunları çok fazla ve artıyor. Hekimlerimizin çalışma şartları, meslekleri gereği zaten oldukça zor, ama salgın dönemi ile olağanüstü uzun mesai saatleri, uzun nöbet saatleri ve son dönemlerde randevu süresinin kısaltılması ile aslında ne kadar yoğun bir iş yükünün olduğu tescil edilmiş oldu." diye konuştu.

Sağlıkta şiddetin önemli bir sorun olduğuna da dikkati çeken Babacan, şunları kaydetti:

"Siyasetin dilinin, doktorluğa, hekimliğe yakışan bir saygı dili olması gerekiyor. Hasta, doktor ilişkisinin iklimini maalesef siyaset olumsuz etkileyebiliyor. Siyasete, bu konuda sorumluluk ve görev düşüyor. Sağlık çalışanları, salgında fedakarlık ederek büyük bir çaba ile çalışıyor. Özlük haklarıyla ilgili sorunları var. Bunların rasyonel ve adil şekilde çözülmesi ve üzerinde çalışılması gerekiyor. Salgın döneminde çok sayıda hekimimizi kaybettik. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Kendi sağlıklarından, ailelerin sağlıklarından fedakarlık ve çaba içerisinde çalıştılar bu süreçte. Çalışma koşulları ile ilgili sorunlar sebebiyle hekimlerimizi başka ülkelere kaybetmeye başladık. Hayatını başka ülkede kurmak isteyenlerin sayısında da artış görüyoruz. Biz kendi içimizde şu anda Sağlık Eylem Planı'mızı çalışıyoruz. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin, ilk 90 gününde sağlık alanında neler yapması gerektiğinin çok detaylı bir listesini çıkarıyoruz. İstişare sürecini tamamladıktan sonra açıklayacağız."

Fincancı da sağlıkta dönüşümle birlikte sağlığın bir kar alanı olarak tanımlandığını, Kovid-19 sürecinin, sağlığın bir değişim alanı olamayacağını gösterdiğini dile getirdi.

Son yıllarda değer temelli sağlık hizmetleri konusunda tartışmaların yaşandığını vurgulayan Fincancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değer temelli dediğimizde, biz etik değerlerimizi algılarken, o değer temeli bir değişim değerine tekabül ediyor piyasada ve bu değişim değerinin bedeli, salgının başından bugüne fazladan ölümleri de kattığımızda, 200 binin üzerinde insanımızı yitirmiş olmamızdır. Her hafta 1500 insanı yitiriyor olmamızdır. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükün de ne kadar ağır olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağlık gücünü yitiriyor ülkemiz. Türk Tabipleri Birliği olarak Sağlık Bakanlığından istediğimiz randevuya da yanıt alamayınca 11 Ekim'de bir eylem planı açıkladık ve her hafta bir sorunlu konuyu dile getiriyoruz. 23 Kasım itibarıyla İstanbul'da beyaz yürüyüş başlatıyoruz. 23 Kasım'dan 27 Kasım'a kadar Kocaeli, Bursa ve Eskişehir, sonrasında 27 Kasım'da Türk Tabipleri Birliğinde buluşacağız ve bir beyaz forum yapacağız. Bu beyaz forum, aslında önümüzdeki süreçte ne yapmamız gerektiğini gösterecek. Hekimler, tüm sağlık çalışanları, aslında yalnızca hekimler değil, toplumun temsilcilerinin söz alacağı, rehberini o forma yansıtacağı bir çalışma olacak."

"Değer temelli dediğimizde, biz etik değerlerimizi algılarken, o değer temeli bir değişim değerine tekabül ediyor piyasada ve bu değişim değerinin bedeli, salgının başından bugüne fazladan ölümleri de kattığımızda, 200 binin üzerinde insanımızı yitirmiş olmamızdır. Her hafta 1500 insanı yitiriyor olmamızdır. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükün de ne kadar ağır olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağlık gücünü yitiriyor ülkemiz. Türk Tabipleri Birliği olarak Sağlık Bakanlığından istediğimiz randevuya da yanıt alamayınca 11 Ekim'de bir eylem planı açıkladık ve her hafta bir sorunlu konuyu dile getiriyoruz. 23 Kasım itibarıyla İstanbul'da beyaz yürüyüş başlatıyoruz. 23 Kasım'dan 27 Kasım'a kadar Kocaeli, Bursa ve Eskişehir, sonrasında 27 Kasım'da Türk Tabipleri Birliğinde buluşacağız ve bir beyaz forum yapacağız. Bu beyaz forum, aslında önümüzdeki süreçte ne yapmamız gerektiğini gösterecek. Hekimler, tüm sağlık çalışanları, aslında yalnızca hekimler değil, toplumun temsilcilerinin söz alacağı, rehberini o forma yansıtacağı bir çalışma olacak."???????

Babacan'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama Açıklaması
Babacan'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama Açıklaması
Babacan'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama Açıklaması
Babacan'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama Açıklaması
Babacan'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama Açıklaması

Türk Tabipleri Birliği, Deva Partisi, Kasım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Babacan'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güzel manken Ece Gürsel'den 13:26 Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap Fenerbahçe'den bomba hamle! Başkan Ali Koç, Alex'le görüştü 13:12 Fenerbahçe'den bomba hamle! Başkan Ali Koç, Alex'le görüştü Bursa'da eşine az rastlanır olay! Kramponla saldırdığı rakip futbolcuyu hastanelik etti 12:50 Bursa'da eşine az rastlanır olay! Kramponla saldırdığı rakip futbolcuyu hastanelik etti
Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor 12:30 Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu 12:23 Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülenen balığın havyarı tam 2 milyon liraya satılıyor 12:07 Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülenen balığın havyarı tam 2 milyon liraya satılıyor
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı 11:45 Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir 11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir

Son Dakika Haberleri
13:25 Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap
13:24 Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı
13:12 Fenerbahçe'den bomba hamle! Başkan Ali Koç, Alex'le görüştü
12:50 Denize atlayan kadın, her şeyi sosyal medya fenomeni olmak için yapmış
12:29 Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor
12:14 Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belirlendi! İşte listedeki isimler
12:01 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaydan derlenen haberler
11:43 Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz
11:42 Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü
11:40 Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı         
13:25
Dünya bu esrarengiz çocuğu konuşuyor! Dünya bu esrarengiz çocuğu konuşuyor! "Mars'ta doğdum" diyerek anlattıkları ürküttü         
12:54
Denize atlayan kadın, her şeyi sosyal medya fenomeni olmak için yapmış Denize atlayan kadın, her şeyi sosyal medya fenomeni olmak için yapmış         
12:50
Babasıyla tartıştı; oturdukları evi yakıp kayıplara karıştı Babasıyla tartıştı; oturdukları evi yakıp kayıplara karıştı         
12:30
Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belirlendi! İşte listedeki isimler Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belirlendi! İşte listedeki isimler         
12:14
Üniversite öğrencisi Zülal'i kılıçla öldüren sanığa bir kez daha müebbet hapis Üniversite öğrencisi Zülal'i kılıçla öldüren sanığa bir kez daha müebbet hapis         
11:54
Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz         
11:43
İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti         
11:18
Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor         
10:26
Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz         
10:09
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 13:34:03. #1.12#
SON DAKİKA: Babacan'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement