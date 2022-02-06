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BABACAN: DEVA PARTİSİ'NİN ROTASI, AB'YE TAM ÜYELİK KRİTERLERİ - Son Dakika

BABACAN: DEVA PARTİSİ'NİN ROTASI, AB'YE TAM ÜYELİK KRİTERLERİ

06.02.2022 17:59

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'nde, "DEVA Partisi'nin rotası, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik kriterleridir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'nde, "DEVA Partisi'nin rotası, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik kriterleridir" dedi.

DEVA Partisi'nin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi, Seyhan ilçesindeki salonda yapıldı. Kongreye DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, DEVA Partisi'nin il başkanları, parti üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Kongrede konuşan Ali Babacan, Adana'nın Türkiye için öneminden bahsederek, heyecanlı olduklarını söyledi. Partisinin çalışmalarını ve gelecek planlamalarını anlatan Babacan, 'Siyasetin asıl amacının sorunlara çözüm bulmak olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle de daima gençlerin arkasında yürüyoruz. Onlar önde, biz onların gerisinde ilerliyoruz. Dert, tasa dolu gözler umut dolana kadar gençlerin yüzüne kapanan kapılar açılana kadar arkalarındayız' dedi.

Türkiye'yi AB'ye tam üyelik rotasına sokacaklarını kaydeden Ali Babacan, 'Biz, Avrupa Birliği müktesebatına uyum için yol aldıkça bundan 84 milyon istifade edecektir. İlk olarak, Avrupa'yla bozulan siyasi diyaloğumuzu mutlaka yeniden tesis edeceğiz. Avrupa Birliği'yle Gümrük Birliği'nin kapsamının genişletilerek güncellenmesini sağlayacağız. Avrupa Birliği'yle Türkiye arasında vize uygulamasının kalkması için gayret göstereceğiz. Avrupa ülkelerinden ülkemize akacak doğrudan yatırımların artmasını sağlayacağız. DEVA Partisi'nin rotası, Avrupa Birliği'ne tam üyelik kriterleridir. Bu istikametle beraber, ülkemiz hem demokraside hem hukukta hem de ekonomide süper lige yükselecek' diye konuştu.

BABACAN: DEVA PARTİSİ'NİN ROTASI, AB'YE TAM ÜYELİK KRİTERLERİ
BABACAN: DEVA PARTİSİ'NİN ROTASI, AB'YE TAM ÜYELİK KRİTERLERİ
BABACAN: DEVA PARTİSİ'NİN ROTASI, AB'YE TAM ÜYELİK KRİTERLERİ
BABACAN: DEVA PARTİSİ'NİN ROTASI, AB'YE TAM ÜYELİK KRİTERLERİ

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Avrupa Birliği, Deva Partisi, Ali Babacan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BABACAN: DEVA PARTİSİ'NİN ROTASI, AB'YE TAM ÜYELİK KRİTERLERİ - Son Dakika


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