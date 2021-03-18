Babacan: "DEVA Partisi siyasete yepyeni bir dil getirdi" - Son Dakika

Babacan: "DEVA Partisi siyasete yepyeni bir dil getirdi"

18.03.2021 20:39

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin siyasete yepyeni bir dil ve üslup getirdiğini belirterek, "Bağırdıkça haklı olduğunu düşünenlere, dilinden hakareti düşürmeyenlere karşı nezaketini ve bilgisini konuşturdu DEVA Partisi." dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin siyasete yepyeni bir dil ve üslup getirdiğini belirterek, "Bağırdıkça haklı olduğunu düşünenlere, dilinden hakareti düşürmeyenlere karşı nezaketini ve bilgisini konuşturdu DEVA Partisi." dedi.

Babacan, bir otelde düzenlenen partisinin Ortahisar İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve sevgiyle yad ettiklerini belirtti.

Babacan, "DEVA Partisi siyasete yepyeni bir dil getirdi, yepyeni bir üslup getirdi. Bağırdıkça haklı olduğunu düşünenlere, dilinden hakareti düşürmeyenlere karşı nezaketini ve bilgisini konuşturdu DEVA Partisi. DEVA Partisini diğer partilerden ayıran en önemli unsur ve en önemli konulardan bir tanesi bu dil ve üslup meselesidir. DEVA Partisi nezaketinden, saygısından asla taviz vermeden siyasi iletişimini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Babacan, klasik bir muhalefet yapmadıklarını, sadece yanlışlardan bahsetmediklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Acilen yapılması gereken konularda da hep tavsiyelerimizi sunuyoruz. Biz insan haklarına dayalı, birinci sınıf bir hukuk devletini mutlaka inşa edeceğiz. Çözüm oradan geçiyor, çözüm hukuk devletinden geçiyor. Kimse bu ülkede kendisini ikinci sınıf vatandaş hissetmeyecek. Biz güven ve istikrarla büyüyen refah devletini mutlaka inşa edeceğiz. Kimse yolsuzlukla boğuşmayacak, hiçbir anne, baba çocuğunu yatağa aç koymayacak. Bizler il il, ilçe ilçe gezip milletin sesi olacağız."

Babacan, kongrenin ardından partisinin il başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açılmasıyla ilgili bir gazetecinin sorusu üzerine Babacan, şunları söyledi:

"Aslında siyasi partilerin kapatılması meselesi daha çok siyasi bir konu. Yani yargının da bir rolü, bir görevi olabilir ama ağırlıklı olarak bu süreç siyasi bir süreç. Biz prensip olarak, parti olarak siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız. Siyasi partilerde rol alan, siyasi partilerde görevli insanların hukuk karşısında hesap veriyor olması kuşkusuz önemlidir, hukuk ilkeleri çerçevesinde hareket etmesi önemlidir ama partinin bir kurum olarak kapatılması, bir kurum olarak böylesine bir ceza ile karşı karşıya kalmasına prensipte karşıyız."

Babacan, programı kapsamında Ortahisar ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi.

Babacan: DEVA Partisi siyasete yepyeni bir dil getirdi
Babacan: DEVA Partisi siyasete yepyeni bir dil getirdi
Babacan: DEVA Partisi siyasete yepyeni bir dil getirdi
Babacan: DEVA Partisi siyasete yepyeni bir dil getirdi

Çanakkale, Ortahisar, Hisarcık, 18 mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Babacan: 'DEVA Partisi siyasete yepyeni bir dil getirdi' - Son Dakika


Son Dakika

Boynuna dolanan ip nedeniyle nefessiz kalan çocuk hayatını kaybetti! Cenaze namazını babası kıldırdı Ablasını 9 yerinden bıçaklayarak canice öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası Doğu Perinçek: Ben bilimsel sosyalistim, bana dönek diyenlerin hepsi dönek oğlu dönek Mesut'tan sakatlığının son durumuna ilişkin paylaşım! Taraftarlardan destek mesajları yağdı "Biden'la görüşmeye hazırım" diyen Putin'e Beyaz Saray'dan gerilimi tırmandıracak yanıt: 'Katil' dediği için pişman değil İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis
Serhat Tutumluer, Hercai'nin kadrosundan ayrıldı Serhat Tutumluer, Hercai'nin kadrosundan ayrıldı         
21:12
Avrupa İlaç Ajansı, kullanımını durdurmayın dediği AstraZeneca aşısını yaptıran hemşire komaya girdi Avrupa İlaç Ajansı, kullanımını durdurmayın dediği AstraZeneca aşısını yaptıran hemşire komaya girdi         
20:52
Dünyaca ünlü yıldız için kulüp doktorundan korkutan sözler: Futbol hayatı bitebilir Dünyaca ünlü yıldız için kulüp doktorundan korkutan sözler: Futbol hayatı bitebilir         
20:45
Müge Anlı'da işlenen akılalmaz intihar olayında acılı aile canlı yayında çileden çıktı Müge Anlı'da işlenen akılalmaz intihar olayında acılı aile canlı yayında çileden çıktı         
20:32
Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı         
20:15
Sarı kart gösteren hakeme tekme tokat saldırdılar! Otoparka kaçıp canını zor kurtardı Sarı kart gösteren hakeme tekme tokat saldırdılar! Otoparka kaçıp canını zor kurtardı         
19:38
Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası         
18:10
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 21:16:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Babacan: "DEVA Partisi siyasete yepyeni bir dil getirdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei