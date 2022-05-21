Babacan: "Deva'yı Durdurmaya Gücünüz Yetmeyecek" - Son Dakika
Üye Girişi

Babacan: "Deva'yı Durdurmaya Gücünüz Yetmeyecek"

21.05.2022 00:20
Babacan: "Deva'yı Durdurmaya Gücünüz Yetmeyecek"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik; “DEVA’yı durdurmaya gücünüz yetmeyecek” mesajını paylaştı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik; "DEVA'yı durdurmaya gücünüz yetmeyecek" mesajını paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabında, partisinin bugün saat 17.00'da Gaziantep'te düzenleyeceği mitinge çağrı yapan bir video paylaştı.

Babacan, "Ellerinden geleni artlarına koymasınalar, DEVA Partisi'nin sel olan damlaları karşısında hiçbir baraj duramayacak" sözlerinin ve partisinin afişlerinin yer aldı videoyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etiketleyerek; "DEVA'yı durdurmaya gücünüz yetmeyecek" notuyla paylaştı.

YORUMLAR
500
DEVA Partisi lideri Babacan, Metaverse mitinginde 25 yaşın altındaki gençlere bedava internet vaadinde bulundu DEVA Partisi lideri Babacan, Metaverse mitinginde 25 yaşın altındaki gençlere bedava internet vaadinde bulundu Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor... Sürü halinde görüntülendiler Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor... Sürü halinde görüntülendiler
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: 'Deva'yı Durdurmaya Gücünüz Yetmeyecek' - Son Dakika


Son Dakika
00:15 Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih
00:12 Antrenörünün attığı tokat yüzünden gündem olan sporcu ilk kez konuştu: Şoka girmiştim, tokat atmasını ben istedim
23:40 Zonguldak'ta şaşkınlık yaratan olay! Dereden fırlayıp kaptığı ördeği önce boğdu sonra midesine indirdi
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
23:20 İki taksici, turistlerin 45 bin TL değerindeki paralarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı
23:03 Liseli genç, mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşının boğazını kesti!
22:45 ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
22:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi
22:12 Mansur Yavaş'a, AK Parti cephesinden Oran Kavşağı eleştirisi: Beceriksizlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 00:25:13. #1.13#
SON DAKİKA: Babacan: "Deva'yı Durdurmaya Gücünüz Yetmeyecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement