Babacan: Devletin İmkânlarını Çocuk Yaşta Evlilikleri Engellemek İçin Seferber Edeceğiz. - Son Dakika
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Babacan: Devletin İmkânlarını Çocuk Yaşta Evlilikleri Engellemek İçin Seferber Edeceğiz.

05.07.2022 12:40

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Kadınların ruh sağlığını koruyan politikalar geliştirmemiz gerekiyor… Devletin imkânlarını çocuk yaşta evlilikleri engellemek için seferber edeceğiz.  Hem medyada hem de sanatta kadını güçlü temsil eden eserlerin çoğalmasını da ayrıca desteklememiz lazım… Kadının kimlik ve söylem çeşitliliğinin arttırılmasında özellikle teşvik edeceğiz. Sanatçıların ifade özgürlüğünü cesaretlendirici adımları atacağız” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kadınların ruh sağlığını koruyan politikalar geliştirmemiz gerekiyor… Devletin imkanlarını çocuk yaşta evlilikleri engellemek için seferber edeceğiz.  Hem medyada hem de sanatta kadını güçlü temsil eden eserlerin çoğalmasını da ayrıca desteklememiz lazım… Kadının kimlik ve söylem çeşitliliğinin arttırılmasında özellikle teşvik edeceğiz. Sanatçıların ifade özgürlüğünü cesaretlendirici adımları atacağız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin "Devasal Çözümler" çalıştayında hazırlanan, "Sağlıkta Kadın" ile "Kültür sanatta kadın" raporlarını açıkladı. Babacan, şunları söyledi:

"BİZ, KADIN SAĞLIĞINI KORUMAYI, TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMANIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ: Nüfusumuzun yarısı kadın. Kadının hayatı kolaylaştıkça, Türkiye kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla çok daha zengin bir toplum olacak. Çok daha mutlu bir toplum olacağız. Çok daha adil bir toplum olacağız Türkiye olarak. Biz, kadın sağlığını korumayı, toplum sağlığını korumanın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. O nedenle, kadınlar için koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz.

KADINLARIN RUH SAĞLIĞINI KORUYAN POLİTİKALAR GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR: Kadınlar, tüm dünyada, gündelik hayatta türlü türlü psikolojik baskıya karşı karşıya kalabiliyorlar. Dolayısıyla kadınların ruh sağlığını koruyan politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde diyetisyen ve psikolog hizmeti vererek kadın sağlığını desteklemek önemli bir çalışma alanı olarak karşımızda.

DEVLETİN İMKANLARINI ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERİ ENGELLEMEK İÇİN SEFERBER EDECEĞİZ: Devletin imkanlarını çocuk yaşta evlilikleri engellemek için seferber edeceğiz.  Bu nedenle, kız çocuklarını ve ailelerini seminerler ve eğitimler ile bilinçlendiren, gerektiğinde psikolojik destek sağlayan adımları da yine oldukça önemli görüyoruz. Sağlık sektöründe karar ve yönetim süreçlerinde kadınların daha fazla yer alması önemli bir konu olarak yine karşımızda.

TÜRKİYE'NİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ, KADIN SANATÇILAR VE KÜLTÜR TEMSİLCİLERİ İLE GÜÇLENDİRMEMİZ YİNE ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA ALANI: Kadınların kültür ve sanat alanındaki varlığını güçlendirmek çok önemli bir hedef olarak önümüzde durmak zorunda. Bu doğrultuda; ulusal ve uluslararası festival ve ödül törenleriyle, kadınların sağlık ve kültür alanındaki görünürlüğünü arttırmak önemli bir çalışma alanımız olacak. Uluslararası arenada Türkiye'nin görünürlüğünü, kadın sanatçılar ve kültür temsilcileri ile güçlendirmemiz yine önemli bir çalışma alanı. Bu alanlarda kadınların ekonomik yönden dezavantajlı oldukları da koskoca bir gerçek olarak karşımızda.

SANATÇILARIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ CESARETLENDİRİCİ ADIMLARI ATACAĞIZ: Kültür ve sanatta da kadınların erkeklerle olan o gelir farkını kapatacak adımları atmak ve gerekirse bu konuda bütçeden destek sağlamak önemli bir politika alanımız olacak. Hem medyada hem de sanatta kadını güçlü temsil eden eserlerin çoğalmasını da ayrıca desteklememiz lazım. Yine kültür ve sanat alanında ifade özgürlüğünün tam manasıyla yaşanmasını gerekiyor. Baskı altında tehdit altında sanat olmaz. Nitekim de Türkiye'de olmuyor. Bu sayede kadının kimlik ve söylem çeşitliliğinin arttırılmasında özellikle teşvik edeceğiz. Sanatçıların ifade özgürlüğünü cesaretlendirici adımları atacağız."

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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: Devletin İmkânlarını Çocuk Yaşta Evlilikleri Engellemek İçin Seferber Edeceğiz. - Son Dakika

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