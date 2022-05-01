Babacan: Döktüğü Alın ve Akıl Teriyle Hayata Tutunan Herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutluyorum - Son Dakika
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Babacan: Döktüğü Alın ve Akıl Teriyle Hayata Tutunan Herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutluyorum

01.05.2022 11:39

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü sosyal medya hesabından videolu mesaj ile kutladı. Babacan, mesajında “Döktüğü alın ve akıl teriyle hayata tutunan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesabından videolu mesaj ile kutladı. Babacan, mesajında "Döktüğü alın ve akıl teriyle hayata tutunan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesabından videolu mesaj ile kutladı. Mesajında Babacan, "Döktüğü alın ve akıl teriyle hayata tutunan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

Videoda çalışanlara, emekçilere yer verilirken Babacan'ın şu sözleri duyuldu:

"Bu ülkede çalışan herkes alnının terinin karşılığını almalı. Bu ülkedeki herkes, insan onuruna yakışır bir hayat yaşamalı. DEVA Partisi iktidarında da bunu yaşayacak. DEVA Partisi çiftçilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla; eşitlik, adalet özgürlük için yol çıkacak."

Babacan: Döktüğü Alın ve Akıl Teriyle Hayata Tutunan Herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutluyorum
Babacan: Döktüğü Alın ve Akıl Teriyle Hayata Tutunan Herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutluyorum
Babacan: Döktüğü Alın ve Akıl Teriyle Hayata Tutunan Herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutluyorum
Babacan: Döktüğü Alın ve Akıl Teriyle Hayata Tutunan Herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutluyorum

YORUMLAR
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Ali Babacan: O kurtuluş gününde, Ankara'da birileri yerinden zıplayacak Ali Babacan: O kurtuluş gününde, Ankara'da birileri yerinden zıplayacak Deva Partisi'nden Reklam Filmi: 'Demokrasi. Atılım. Derhal. Bugün' Deva Partisi'nden Reklam Filmi: 'Demokrasi. Atılım. Derhal. Bugün'

Deva Partisi, Demokrasi, 1 Mayıs, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Babacan: Döktüğü Alın ve Akıl Teriyle Hayata Tutunan Herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutluyorum - Son Dakika


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