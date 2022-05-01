Babacan: Döktüğü Alın ve Akıl Teriyle Hayata Tutunan Herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutluyorum - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesabından videolu mesaj ile kutladı. Babacan, mesajında "Döktüğü alın ve akıl teriyle hayata tutunan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesabından videolu mesaj ile kutladı. Mesajında Babacan, "Döktüğü alın ve akıl teriyle hayata tutunan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

Videoda çalışanlara, emekçilere yer verilirken Babacan'ın şu sözleri duyuldu:

"Bu ülkede çalışan herkes alnının terinin karşılığını almalı. Bu ülkedeki herkes, insan onuruna yakışır bir hayat yaşamalı. DEVA Partisi iktidarında da bunu yaşayacak. DEVA Partisi çiftçilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla; eşitlik, adalet özgürlük için yol çıkacak."