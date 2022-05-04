Babacan: Dün Bir Khk Mağduru Daha Canına Kıydı. Khk Adaletsizliğinin Acısını Çok İyi Biliyoruz, Görüyoruz. O Yüzden Hakların İadesi İçin Çalışıyoruz - Son Dakika
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Babacan: Dün Bir Khk Mağduru Daha Canına Kıydı. Khk Adaletsizliğinin Acısını Çok İyi Biliyoruz, Görüyoruz. O Yüzden Hakların İadesi İçin Çalışıyoruz

04.05.2022 19:26
Babacan: Dün Bir Khk Mağduru Daha Canına Kıydı. Khk Adaletsizliğinin Acısını Çok İyi Biliyoruz, Görüyoruz. O Yüzden Hakların İadesi İçin Çalışıyoruz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, “Dün bir KHK mağduru daha kendi canına kıydı. KHK adaletsizliğinin acısını çok iyi biliyoruz, görüyoruz. O yüzden hakların iadesi için çalışıyoruz. Hak kayıplarının telafisinden, istihdamda engellerin kaldırılmasına kadar tüm mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacağız” açıklamasını yaptı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Dün bir KHK mağduru daha kendi canına kıydı. KHK adaletsizliğinin acısını çok iyi biliyoruz, görüyoruz. O yüzden hakların iadesi için çalışıyoruz. Hak kayıplarının telafisinden, istihdamda engellerin kaldırılmasına kadar tüm mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ile kamu görevinden ihraç edilen bir kişinin dün intihar ettiğini açıkladı. Babacan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Dün bir KHK mağduru daha kendi canına kıydı. KHK adaletsizliğinin acısını çok iyi biliyoruz, görüyoruz. O yüzden hakların iadesi için çalışıyoruz. Hak kayıplarının telafisinden, istihdamda engellerin kaldırılmasına kadar tüm mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacağız"

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Kanun Hükmünde Kararname, Ali Babacan, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Babacan: Dün Bir Khk Mağduru Daha Canına Kıydı. Khk Adaletsizliğinin Acısını Çok İyi Biliyoruz, Görüyoruz. O Yüzden Hakların İadesi İçin Çalışıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babacan: Dün Bir Khk Mağduru Daha Canına Kıydı. Khk Adaletsizliğinin Acısını Çok İyi Biliyoruz, Görüyoruz. O Yüzden Hakların İadesi İçin Çalışıyoruz - Son Dakika
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