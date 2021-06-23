BABACAN: EMANETİ TESLİM ALMAYA GELİYORUZ - Son Dakika

DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kiraz ve Ödemiş ilçe binalarının açılışı için geldiği İzmir'de, "DEVA iktidarında, bu verimli topraklarda, fakirlik değil işsizlik, yoksulluk değil bereket akacak. Bolluk akacak. Refah akacak. Biz hazırız. Türkiye'nin devası hazır. Emaneti teslim almaya geliyoruz" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin çeşitli programlarına katılmak üzere İzmir'e geldi. Babacan, iki günlük ziyaretinin ilk gününde partisinin Kiraz ve Ödemiş ilçe binalarının açılışının yanı sıra Deva Partisi 1'inci Olağan Ödemiş İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongreye Babacan'ın yanı sıra genel başkan yardımcıları; Sanem Oktar, Aysun Hatipoğlu, Sema Aliye Kavaf, Sadullah Ergin, Mehmet Emin Ekmen, İdris Şahin ve İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, Ödemiş İlçe Başkanı Halil Karakaş ve partililer katıldı. Yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktıklarını belirten Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümete geldikleri takdirde çiftçinin sorunlarına çare bulabileceklerini söyledi. Babacan, "Biz mazottaki ÖTV'yi aynen iade edeceğiz. Gübrenin yüzde 50'sini devlet olarak biz karşılayacağız. Yemde de yüzde 50'ye varan desteklerle çiftçinin yanında olacağız. Tarımda kuraklık, susuzluk her yeri kavuruyor. Çiftçimin acil sulama tesislerine ihtiyacı var" dedi.

'GÜVENİ TESİS EDİP, TOPYEKÜN ZENGİNLEŞECEĞİZ'

Babacan, konuşmasında ayrıca, "Biz, toplumun tüm kesimleriyle el ele veren, karşılıklı saygının esas olduğu bir anlayışla yola çıktık. DEVA partisi olarak, umudunu asla yitirmeyenlerin partisi olarak diyoruz ki; yasaklara daha fazla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin hak ettiği hukuk düzenini; adil, şeffaf ve demokratik bir yönetim düzenini kuracağız. Önce güveni tesis edeceğiz, ardından topyekun zenginleşeceğiz" diye konuştu.

'ÇÖZÜM HARİTAMIZ BELLİ'

Önce hukukun üstünlüğünü tesis edip, ardından ekonominin çarklarını döndüreceklerini belirten Babacan, "DEVA iktidarında, bu verimli topraklarda, fakirlik değil işsizlik, yoksulluk değil bereket akacak. Bolluk akacak. Refah akacak. Biz hazırız. Türkiye'nin devası hazır. Emaneti teslim almaya geliyoruz. Bizler il il, ilçe ilçe gezip, hakikatin sesi olacağız. Bu milletin aklıyla, onuruyla, gururuyla alay eden zihniyeti gittiğimiz her yerde milletimize anlatacağız. Aziz milletimize kulak vereceğiz, toplumun gerçek gündeminden asla sapmayacağız. DEVA Partisi olarak, bu ülkenin tek umudu olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Deva Partisi; kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla; eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz, Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin DEVA'sı var. Ödemiş'in DEVA'sı var. Vakit, demokrasi ve atılım vaktidir" ifadelerini kullandı.