Babacan: Eşit Vatandaşlık Olmadığı İçin Bu Memleketin Bir Kürt Meselesi Var - Son Dakika
Üye Girişi

Babacan: Eşit Vatandaşlık Olmadığı İçin Bu Memleketin Bir Kürt Meselesi Var

22.04.2022 19:20

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye’de ne yazık ki tam demokrasi yok. Tam demokrasi olmadığı için eşit vatandaşlık yok. Eşit vatandaşlık olmadığı için bu memleketin bir Kürt meselesi var. Vaktiyle çok yol kat etmiştik. Ne yazık ki şu andaki iktidar, halktan, vatandaştan kopunca Kürt meselesini yeniden diriltti” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Türkiye'de ne yazık ki tam demokrasi yok. Tam demokrasi olmadığı için eşit vatandaşlık yok. Eşit vatandaşlık olmadığı için bu memleketin bir Kürt meselesi var. Vaktiyle çok yol kat etmiştik. Ne yazık ki şu andaki iktidar, halktan, vatandaştan kopunca Kürt meselesini yeniden diriltti" dedi.

Ali Babacan, bugün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Babacan, kendisini karşılamaya gelen Viranşehirlilere hitaben yaptığı konuşmada özetle şunları söyleri:

"EŞİT VATANDAŞLIK OLMADIĞI İÇİN KÜRT MESELESİ VAR"

"Dün Diyarbakır'daydım. Türkiye'de ne yazık ki tam demokrasi yok. Tam demokrasi olmadığı için eşit vatandaşlık yok. Eşit vatandaşlık olmadığı için bu memleketin bir Kürt meselesi var. Vaktiyle çok yol kat etmiştik. Ne yazık ki şu andaki iktidar, halktan, vatandaştan kopunca Kürt meselesini yeniden diriltti. Çözmek bizim boynumuzun borcu. Biz çözeceğiz.

"BOLLUK VE BEREKETİN YOLU TAM DEMOKRASİDEN GEÇER"

Demokratik bir ülkede, şehirlerimizde seçmen iradesi gasp edilmez, edilemez. Her adımımızı demokrasimizi güçlendirmek adına atıyoruz. Bolluk ve bereketin yolu tam demokrasiden geçer.

Sen her gün hukuku çiğneyeceksin, vatandaşın hür, demokratik iradesinin üzerine kayyum atayacaksın, ondan sonra ekonomiyi düzeltmeye çalışacaksın. Vay yavrum vay. Uğraş dur. Yapamazlar.

"ASGARİ ÜCRETİ DE DOLAR KADAR ARTTIR"

Kur artınca bankada parası olanlar Türk lirası tuttukları için mağdur oluyorlar da kur arttığında gübreye, tohuma, elektriğe, yeme çok daha fazla para ödemek zorunda kalan benim çiftçim mağdur olmuyor mu? Bankada zaten parası olan, parası duran kur artınca mağdur oluyor da benim emeklim, memurum, asgari ücretle çalışan işçim, Urfa'dan yüzlerce, binlerce kilometre öteye giderek mevsimsel işçi olarak, tarım işçisi olarak çalışan Viranşehirli vatandaşlarım mağdur olmuyor mu? Bu mu devlet yönetmek? Madem kur artınca bankada parası olanlar mağdur oluyor, aynı mağduriyeti gider. Çiftçiye verdiğin desteği de dolar kadar arttır. Emekli maaşlarını da dolar kadar arttır. Asgari ücreti de dolar kadar arttır. Memur emeklinin maaşını da dolar kadar arttır. Böyle bir mantıksızlık olur mu?"

Babacan: Eşit Vatandaşlık Olmadığı İçin Bu Memleketin Bir Kürt Meselesi Var
Babacan: Eşit Vatandaşlık Olmadığı İçin Bu Memleketin Bir Kürt Meselesi Var
Babacan: Eşit Vatandaşlık Olmadığı İçin Bu Memleketin Bir Kürt Meselesi Var
Babacan: Eşit Vatandaşlık Olmadığı İçin Bu Memleketin Bir Kürt Meselesi Var

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, borcu nedeniyle elektriği kesilen evi ziyaretinde konuştu Açıklaması Kılıçdaroğlu, borcu nedeniyle elektriği kesilen evi ziyaretinde konuştu Açıklaması

Demokrasi, İktidar, Türkiye, Kürt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Babacan: Eşit Vatandaşlık Olmadığı İçin Bu Memleketin Bir Kürt Meselesi Var - Son Dakika


Son Dakika
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
19:16 Sahur yemeğini yedikten sonra karısını öldürmüştü! Polisler gelene kadar yanında bekledi
18:50 Macron Avrupa'yı uyardı: Putin ile görüşmezsek müzakereci Cumhurbaşkanı Erdoğan olur
18:29 Kılıçdaroğlu, elektrikleri kesilen vatandaşları ziyaret etti
18:18 Galatasaray Başkanlık seçimi için tarih verdi!
18:08 İntihar eden Emre Yıldır'a yıllarca cinsel istismarda bulunmuştu! Akrabası olan Vedat Tarhan serbest kaldı
17:47 Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü Ufuk Kıran, Fenerbahçe'ye hakkını helal etmediğini açıkladı
17:35 Başak Cengiz'ın karar duruşmasının ardından acılı anneden ilk yorum: Orucumu Başak'ımın bayramıyla açacağım
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 19:32:05. #1.13#
SON DAKİKA: Babacan: Eşit Vatandaşlık Olmadığı İçin Bu Memleketin Bir Kürt Meselesi Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement