Babacan: Eşit Vatandaşlık Olmadığı İçin Bu Memleketin Bir Kürt Meselesi Var - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Türkiye'de ne yazık ki tam demokrasi yok. Tam demokrasi olmadığı için eşit vatandaşlık yok. Eşit vatandaşlık olmadığı için bu memleketin bir Kürt meselesi var. Vaktiyle çok yol kat etmiştik. Ne yazık ki şu andaki iktidar, halktan, vatandaştan kopunca Kürt meselesini yeniden diriltti" dedi.

Ali Babacan, bugün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Babacan, kendisini karşılamaya gelen Viranşehirlilere hitaben yaptığı konuşmada özetle şunları söyleri:

"EŞİT VATANDAŞLIK OLMADIĞI İÇİN KÜRT MESELESİ VAR"

"Dün Diyarbakır'daydım. Türkiye'de ne yazık ki tam demokrasi yok. Tam demokrasi olmadığı için eşit vatandaşlık yok. Eşit vatandaşlık olmadığı için bu memleketin bir Kürt meselesi var. Vaktiyle çok yol kat etmiştik. Ne yazık ki şu andaki iktidar, halktan, vatandaştan kopunca Kürt meselesini yeniden diriltti. Çözmek bizim boynumuzun borcu. Biz çözeceğiz.

"BOLLUK VE BEREKETİN YOLU TAM DEMOKRASİDEN GEÇER"

Demokratik bir ülkede, şehirlerimizde seçmen iradesi gasp edilmez, edilemez. Her adımımızı demokrasimizi güçlendirmek adına atıyoruz. Bolluk ve bereketin yolu tam demokrasiden geçer.

Sen her gün hukuku çiğneyeceksin, vatandaşın hür, demokratik iradesinin üzerine kayyum atayacaksın, ondan sonra ekonomiyi düzeltmeye çalışacaksın. Vay yavrum vay. Uğraş dur. Yapamazlar.

"ASGARİ ÜCRETİ DE DOLAR KADAR ARTTIR"

Kur artınca bankada parası olanlar Türk lirası tuttukları için mağdur oluyorlar da kur arttığında gübreye, tohuma, elektriğe, yeme çok daha fazla para ödemek zorunda kalan benim çiftçim mağdur olmuyor mu? Bankada zaten parası olan, parası duran kur artınca mağdur oluyor da benim emeklim, memurum, asgari ücretle çalışan işçim, Urfa'dan yüzlerce, binlerce kilometre öteye giderek mevsimsel işçi olarak, tarım işçisi olarak çalışan Viranşehirli vatandaşlarım mağdur olmuyor mu? Bu mu devlet yönetmek? Madem kur artınca bankada parası olanlar mağdur oluyor, aynı mağduriyeti gider. Çiftçiye verdiğin desteği de dolar kadar arttır. Emekli maaşlarını da dolar kadar arttır. Asgari ücreti de dolar kadar arttır. Memur emeklinin maaşını da dolar kadar arttır. Böyle bir mantıksızlık olur mu?"