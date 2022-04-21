Babacan: Geçiş Sürecini Şu Anda Çalışıyoruz, Mümkün Olduğunca Onu da Ortaklaştırmayı Arzu Ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Babacan: Geçiş Sürecini Şu Anda Çalışıyoruz, Mümkün Olduğunca Onu da Ortaklaştırmayı Arzu Ediyoruz

21.04.2022 16:02

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarına ilişkin "Geçiş sürecinde ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. Biz nasıl kendi parlamenter sistemimizi çalıştık, hazırladık sonra ortaklaştırdık, o geçiş sürecini de şu anda çalışıyoruz. Mümkün olduğunca onu da ortaklaştırmayı arzu ediyoruz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarına ilişkin "Geçiş sürecinde ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. Biz nasıl kendi parlamenter sistemimizi çalıştık, hazırladık sonra ortaklaştırdık, o geçiş sürecini de şu anda çalışıyoruz. Mümkün olduğunca onu da ortaklaştırmayı arzu ediyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün partisinin genel merkezinde düzenlenen iftar yemeğinde Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği yöneticileriyle bir araya geldi. Emekli emniyet müdürleriyle sohbet eden Babacan, şunları söyledi:

"FİYATLAR CAN YAKIYOR"

"Maaşını alan 10-15 günde zor yetiştiriyor. Neye el atsanız el yakıyor. Fiyatlar can yakıyor. İki gün önce Adana'daydık. Çukurova'nın merkezinde pazarlarda etikete yarım kilo fiyat yazılıyor. Salatalık, domates üç kilometre ötedeki tarladan geliyor. 'Nakliye, kamyon, üç yüz kilometre' diyeceksiniz, öyle değil. Köylü, üç kilometre ötedeki tarlada ürettiği ürünü pazarda satıyor. Bütün pazarda yarım kilo fiyatı yazılıyor. Çiftçi zarar etmekten şikayetçi. Çiftçinin ürettiği malı alan maaş yetmiyor diye şikayetçi. Büyük bir dengesizlik söz konusu."

"GEÇİŞ SÜRECİYLE İLGİLİ ÇOK DETAYLI BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerini sürdüren Babacan, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Ankara Meclisi ve Başkentliler Platformu'nu da dün ağırladı. Babacan, burada yaptığı konuşmada Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı bugünkü yetkilerle seçilecek. Ama bir yandan da 'Parlamenter sistem istiyorum' diyen biri cumhurbaşkanı adayımız olacak. 'Parlamenter Sistem istiyorum' diyen seçilen Cumhurbaşkanı ülkeyi nasıl yönetecek? Hangi yetkileri, nasıl kullanacak? Herhalde şu andaki gibi olmayacak. Şu andaki gibi olsa zaten herhalde sistemi değiştirmeye gerek yok. Değiştirmemiz gerekiyor ama Anayasa değişmeden de yeni sisteme geçemiyoruz. Dolayısıyla geçiş sürecinde ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı parlamenter sistem isteyen diğer partilerle beraber ortak bir çalışma haline getirmeyi hedefliyoruz. Biz nasıl kendi parlamenter sistemimizi çalıştık, hazırladık sonra ortaklaştırdık, o geçiş sürecini de şu anda çalışıyoruz. Mümkün olduğunca onu da ortaklaştırmayı arzu ediyoruz."

Babacan: Geçiş Sürecini Şu Anda Çalışıyoruz, Mümkün Olduğunca Onu da Ortaklaştırmayı Arzu Ediyoruz
Babacan: Geçiş Sürecini Şu Anda Çalışıyoruz, Mümkün Olduğunca Onu da Ortaklaştırmayı Arzu Ediyoruz
Babacan: Geçiş Sürecini Şu Anda Çalışıyoruz, Mümkün Olduğunca Onu da Ortaklaştırmayı Arzu Ediyoruz
Babacan: Geçiş Sürecini Şu Anda Çalışıyoruz, Mümkün Olduğunca Onu da Ortaklaştırmayı Arzu Ediyoruz

YORUMLAR
500
Çorumlu Patates Satıcısı: Patatesin Eziği Çürüğü Bile 2.5 Lira. Artık Tezgah Altında Çürük Malzeme Kalmıyor Çorumlu Patates Satıcısı: Patatesin Eziği Çürüğü Bile 2.5 Lira. Artık Tezgah Altında Çürük Malzeme Kalmıyor DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ergen, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ergen, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Parlamenter Sistem, Deva Partisi, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Babacan: Geçiş Sürecini Şu Anda Çalışıyoruz, Mümkün Olduğunca Onu da Ortaklaştırmayı Arzu Ediyoruz - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
15:46 İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
15:45 Dünyanın gözü zafer kutlaması yapan Putin'e çevrildi! Mariupol'ün ele geçirildiğini işte böyle öğrenmiş
15:37 Prag'da evlenecek Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti nikah alışverişinde görüntülendi
15:24 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Fikret, Züleyha'nın Hakan'la barıştığını öğrenince ne yapacak?
15:24 Harkov'da ekmek almaya giden yaşlı adam füze saldırısında can verdi: Elinde kanlı ekmeğiyle bulundu
15:21 Yabancı uyruklu kadına şiddet uygulayıp araçtan atan taksici için İBB harekete geçti
15:14 Hüseyin Baş Suriyeli sığınmacılar meselesi hakkında konuştu: Bugün ülke olarak aptal puma sendromu yaşıyoruz
15:12 Kamboçyalı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 16:09:00. #1.13#
SON DAKİKA: Babacan: Geçiş Sürecini Şu Anda Çalışıyoruz, Mümkün Olduğunca Onu da Ortaklaştırmayı Arzu Ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement