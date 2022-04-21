Babacan: Geçiş Sürecini Şu Anda Çalışıyoruz, Mümkün Olduğunca Onu da Ortaklaştırmayı Arzu Ediyoruz - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarına ilişkin "Geçiş sürecinde ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. Biz nasıl kendi parlamenter sistemimizi çalıştık, hazırladık sonra ortaklaştırdık, o geçiş sürecini de şu anda çalışıyoruz. Mümkün olduğunca onu da ortaklaştırmayı arzu ediyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün partisinin genel merkezinde düzenlenen iftar yemeğinde Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği yöneticileriyle bir araya geldi. Emekli emniyet müdürleriyle sohbet eden Babacan, şunları söyledi:

"FİYATLAR CAN YAKIYOR"

"Maaşını alan 10-15 günde zor yetiştiriyor. Neye el atsanız el yakıyor. Fiyatlar can yakıyor. İki gün önce Adana'daydık. Çukurova'nın merkezinde pazarlarda etikete yarım kilo fiyat yazılıyor. Salatalık, domates üç kilometre ötedeki tarladan geliyor. 'Nakliye, kamyon, üç yüz kilometre' diyeceksiniz, öyle değil. Köylü, üç kilometre ötedeki tarlada ürettiği ürünü pazarda satıyor. Bütün pazarda yarım kilo fiyatı yazılıyor. Çiftçi zarar etmekten şikayetçi. Çiftçinin ürettiği malı alan maaş yetmiyor diye şikayetçi. Büyük bir dengesizlik söz konusu."

"GEÇİŞ SÜRECİYLE İLGİLİ ÇOK DETAYLI BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerini sürdüren Babacan, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Ankara Meclisi ve Başkentliler Platformu'nu da dün ağırladı. Babacan, burada yaptığı konuşmada Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı bugünkü yetkilerle seçilecek. Ama bir yandan da 'Parlamenter sistem istiyorum' diyen biri cumhurbaşkanı adayımız olacak. 'Parlamenter Sistem istiyorum' diyen seçilen Cumhurbaşkanı ülkeyi nasıl yönetecek? Hangi yetkileri, nasıl kullanacak? Herhalde şu andaki gibi olmayacak. Şu andaki gibi olsa zaten herhalde sistemi değiştirmeye gerek yok. Değiştirmemiz gerekiyor ama Anayasa değişmeden de yeni sisteme geçemiyoruz. Dolayısıyla geçiş sürecinde ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı parlamenter sistem isteyen diğer partilerle beraber ortak bir çalışma haline getirmeyi hedefliyoruz. Biz nasıl kendi parlamenter sistemimizi çalıştık, hazırladık sonra ortaklaştırdık, o geçiş sürecini de şu anda çalışıyoruz. Mümkün olduğunca onu da ortaklaştırmayı arzu ediyoruz."