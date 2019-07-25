Son Dakika Haberleri: Babacan, Gül ve Davutoğlu ekseninde ilerleyen yeni parti kurma girişimleri için vatandaş ne diyor?
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Babacan, Gül ve Davutoğlu ekseninde ilerleyen yeni parti kurma girişimleri için vatandaş ne diyor?

11 dakika önce

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül üçlüsü, 16 yıllık AK Parti iktidarının önemli aktörleri olarak görülüyor.

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Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül üçlüsü, 16 yıllık AK Parti iktidarının önemli aktörleri olarak görülüyor. Türk siyaseti açısından "yeni yüzler" değiller. Peki yeni parti kurma hazırlığındaki bu isimler seçmende "değişim" algısı oluşturuyor mu?
Babacan, Gül ve Davutoğlu ekseninde ilerleyen yeni parti kurma girişimleri için vatandaş ne diyor?
Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Ali Babacan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:45 
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