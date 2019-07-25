Babacan, Gül ve Davutoğlu ekseninde ilerleyen yeni parti kurma girişimleri için vatandaş ne diyor?
11 dakika önce
Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül üçlüsü, 16 yıllık AK Parti iktidarının önemli aktörleri olarak görülüyor.
Ali Babacan
, Ahmet Davutoğlu
ve Abdullah Gül
üçlüsü, 16 yıllık AK Parti
iktidarının önemli aktörleri olarak görülüyor. Türk siyaseti açısından "yeni yüzler" değiller. Peki yeni parti kurma hazırlığındaki bu isimler seçmende "değişim" algısı oluşturuyor mu?
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:45
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