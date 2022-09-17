Babacan HDP ile kuruluşumuzdan bu yana diyalog kanalımız var, iş birliği yok - Son Dakika
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Babacan HDP ile kuruluşumuzdan bu yana diyalog kanalımız var, iş birliği yok

17.09.2022 21:38

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bizim önceliğimiz ve A planımız, 6'lı masanın ortak adayı. Diğer partilerin HDP ile diyaloğu vardır ya da yoktur.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bizim önceliğimiz ve A planımız, 6'lı masanın ortak adayı. Diğer partilerin HDP ile diyaloğu vardır ya da yoktur. Bu bizim yorum yapacağımız bir konu değil. Bizim HDP ile kuruluşumuzdan bu yana açık diyalog kanallarımız var. Belli bir periyotlarda arkadaşlarımız oturuyor ve birçok konuyu konuşuyorlar ama bugüne kadar herhangi bir iş birliği alanı yok dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan ve beraberindeki heyetle parti binasının açılışı için Tunceli'ye geldi. Parti binasının açılışında konuşan Babacan, eşit vatandaşlığın Türkiye'nin pek çok sorununu çözme yönünde dev bir adım olacağını gayet iyi bildiklerini söyledi. Babacan, Bize göre, DEVA Partisi'ne göre, bugün Kürt meselesini de Alevi meselesini de çözmenin tam zamanıdır. Türkiye buna hazırdır. Türkiye'nin 81 ilini, 7 bölgesini sürekli turlayan bir parti kadrosu olarak ben bunu söylüyorum. Ancak bu bir cesaret ve samimiyet işidir. Cesur ve samimi olmadan çözemezsiniz. Ankara'nın artık cesur olma vakti gelmiştir. Bunlar yapamıyor ama biz inşallah yapacağız. Kangrenleşen sorunları çözme vakti gelmiştir dedi.

'BİZİM HDP İLE KURULUŞUMUZDAN BU YANA AÇIK DİYALOG KANALLARIMIZ VAR'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Babacan, HDP ile DEVA Partisi'nin kurulduğundan beri diyalogu olduğunu ifade ederek şunları söyledi

Biz 6'lı masayı oluşturduk. Bunların hepsi ayrı partiler. Hiçbir zaman tek bir parti olmadık. Herkesin ayrı bir tabanı ayrı bir teşkilat yapısı var. Parti programına dair iddiaları var. Birbirinden farklı altı parti, ülkenin geleceğiyle ilgili ortak bir zemin olabilir mi, mutabık kaldığımız bir alan bulabilir miyiz Altı partinin masa büyüklüğünde söylemleri var ama buradan şu büyüklükte bir söylem oluşturabilir miyiz 85 milyonun menfaatine göre yapılacaklar listesi çıkarabilir miyiz Şu an çabamız sadece budur. HDP bu resmin neresinde. HDP sol partilerle ittifak çalışması yapıyor şu anda. Onun ayrı bir ittifak arayışı var. Dolayısıyla bizim önceliğimiz ve A planımız, 6'lı masanın ortak adayı. Diğer partilerin HDP ile diyaloğu vardır ya da yoktur. Bu bizim yorum yapacağımız bir konu değil. Bizim HDP ile kuruluşumuzdan bu yana açık diyalog kanallarımız var. Belli bir periyotlarda arkadaşlarımız oturuyor ve birçok konuyu konuşuyorlar ama bugüne kadar herhangi bir iş birliği alanı yok.

Babacan, gazetecilerin sorunlarını yanıtladıktan sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Babacan HDP ile kuruluşumuzdan bu yana diyalog kanalımız var, iş birliği yok - Son Dakika

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