Babacan Holding'den Yılın İlk Büyük Kampanyası

Babacan Holding Üst Yöneticisi Mehmet Babacan , "Yılın ilk büyük kampanyasına imzamızı attık. Kampanya kapsamında, Babacan Premium projesinde 40 bin peşinat, 40 ay, yüzde 0 faizle, Babacan Port Royal'de ise 60 ay, yüzde 0 faizle ödeme fırsatı sunuyoruz" dedi.Holding olarak başlattıkları yılın ilk kampanyasıyla faizsiz ödeme seçenekleri sunduklarını vurgulayan Babacan, "Kampanya kapsamında Babacan Premium projesinde 40 bin peşinat, 40 ay, yüzde 0 faizle, Babacan Port Royal'de ise 60 ay, yüzde 0 faizle ödeme fırsatı sunuyoruz. Her iki projeden daha uzun vadeyle konut sahibi olmak isteyenleri de 120 ay vadeli yüzde 0,98'lik faizle ödeme avantajı bekliyor." ifadelerini kullandı.Babacan Holding'den yapılan açıklamaya göre, Holding gayrimenkul ve inşaat sektöründe zaman zaman yaşanabilen durgunluklar karşısında, güçlü sermaye yapısı sayesinde inşaat çalışmalarını kesintisiz sürdürerek, yatırımcı odaklı yaklaşımıyla sektörde farklılaşıyor. Mehmet Babacan, gayrimenkul ve inşaat sektöründe yapılan konut sayısının önümüzdeki dönemde azalmaya başlayacağına dikkati çekti.Yeni dönemde sektörde dikey yapılaşmanın yerini yatay yapılaşmanın alacağını belirten Babacan, "Yapılan konut sayıları da azalacak. Dolayısıyla konut, daha da kıymetlenecek. Bugün satın alınan bir konut, yatırımcıya 3 yıl sonra fiyatının 3 katına varan bir kazanç sağlayacak. O yüzden bugün için konutta 15 yılın en büyük fırsatı diyoruz" değerlendirmelerinde bulundu."Konut sayısı azalırken katma değer artacak"Son 10 yılda çok sayıda firmanın konut projesi geliştirdiğini ancak sermayesi güçlü, krediyle iş yapmayan firmaların ayakta kalabildiğine işaret eden Babacan, yeni dönemde gerçekle hayalin örtüşmediği proje yapan firmaların ayakta kalamayacağının altını çizdi.Babacan, bu işi doğru yapanlara her zaman sektörde ekmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Yeni dönemde kat sayısının azalmasıyla yapılan konut sayısı azalırken projeler prestij kazanacak. Biz zaten yüksek katlı projeler yapmaktan hoşnut değildik. Az katlı bina yapmak maliyet ve zamanlama açısından çok daha kolay. Dolayısıyla konut sayısı azalırken, yatırımcıya sunduğumuz katma değer artacak.""Fiyatlar artışa geçecek"Yapılacak konut sayısının azalmasına paralel olarak fiyatların artışa geçeceğini vurgulayan Babacan, "Eskiden bir arsaya bin daire yapabilirken bu rakam 500'e düşecek. Kat sayısı düşünce fiyatlar artacak. İmar düştüğünde inşaat maliyetlerindeki artışı da hesaba koyarsak, bugünkü konut fiyatları yeni dönemde hayal olacak. Bu durumu yatırımcılar görüyor. Konut satışlarındaki artış da bunun bir göstergesi" değerlendirmelerinde bulundu.Gayrimenkul ve inşaat sektörünün en büyük kazanç sağlayan yatırım aracı olmayı sürdürdüğünü hatırlatan Babacan, "Döviz ve faiz bazen yükselir bezen düşer. Yatırımcı gelir kaybına uğrayabilir. Ama 700 bin TL'lik konut, 500 bin TL'ye düşer mi? Öyle bir şey olmayacağı gibi, maliyet artışıyla birlikte 700 bin TL'lik konut birden 1 milyon TL'ye yükselir. Her dönemde bu böyledir." ifadelerini kullandı."Yaşayan projelere imza atıyoruz"Babacan, yabancı taleplerdeki artışı projelerinde de gözlemlediklerini, satışlarında ağırlıklı olarak iç piyasanın yanı sıra gurbetçi ve Avrupa 'da yaşayan Türklere odaklandıklarını dile getirdi. Yaşayan projelere imza attıklarını vurgulayan Babacan, şunları kaydetti:"Yabancı yatırımcı konutu yazın kullanıyor. Kışın ülkesine dönüyor. Projelerimizden konut satın alan yatırımcılarımız için komşuluk ilişkileri çok önemli. Projelerimizde yaşayacak olan yerli-yabancı dengesini korumaya özen gösteriyoruz, satış politikamızda yatırımcı beklentilerini karşılamak olmazsa olmazımız."Yatırımcılarına her dönemde cazip ödeme seçenekleri sunan bir holding olarak başlattıkları yılın ilk kampanyasıyla faizsiz ödeme seçenekleri sunduklarını vurgulayan Babacan, "Kampanya kapsamında Babacan Premium projesinde 40 bin peşinat, 40 ay, yüzde 0 faizle, Babacan Port Royal'de ise 60 ay, yüzde 0 faizle ödeme fırsatı sunuyoruz. Her iki projeden daha uzun vadeyle konut sahibi olmak isteyenleri de 120 ay vadeli yüzde 0,98'lik faizle ödeme avantajı bekliyor." dedi.