Babacan Holding'ten, "Prime Suites"a özel kampanya

Babacan Holding'in "Prime Suites"teki kampanyası kapsamında 2+1 daireler 598 bin TL'den başlıyor.

Babacan Holding'ten yapılan açıklamaya göre şirket, Basın Ekspres Yolu üzerinde hayata geçirdiği projesi Prime Suites'te, 180 ay vadeli 0,64 faiz oranı ile 12 ay geri ödemesiz konut kredisi kampanyasına ek olarak yüzde 5 peşinat ve yüzde 15 indirim fırsatı sunuluyor.

İstanbul'un ana arterlerinden TEM Otoyolu'na bağlantısı bulunan "Prime Suites", havalimanı, metro ve metrobüse kolay ulaşım sağlayan çok değerli bir lokasyonda konumlanıyor.



Farklı alan büyüklüğüne sahip toplam 142 daireden oluşan projenin sosyal donatıları arasında ise yüzme havuzu, business center, housekeeping ve kusursuz rezidans hizmetleri yer alıyor.



Yaşam kalitesini yükselterek ev rahatlığı ile otel konforunu bir arada sunan "Prime Suites"te yer alan daireler eşyalı olarak teslim ediliyor.