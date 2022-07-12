Babacan: "Hükümete de Devlet Yapısına da Ysk'ya da Zerre Kadar Güvenim Yok, Biz Parmak Boyamayı Önereceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Babacan: "Hükümete de Devlet Yapısına da Ysk'ya da Zerre Kadar Güvenim Yok, Biz Parmak Boyamayı Önereceğiz"

12.07.2022 13:30
Babacan: "Hükümete de Devlet Yapısına da Ysk'ya da Zerre Kadar Güvenim Yok, Biz Parmak Boyamayı Önereceğiz"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim güvenliğiyle ilgili “YSK, bu memlekette kanunun dışında iş yaptı. Nasıl güveneceğiz? YSK’yı elinde tutan, oradaki bilgi işlem sistemine üç kişiyi koyar. ‘Arkadaş, beni yüzde 52 çıkarın’ der ve bakarsın yüzde 52 çıkmış. Şu andaki hükümete de devlet yapısına da YSK’ya da zerre kadar güvenim yok. Hatta biz parmak boyamayı önereceğiz. İlkel ama maalesef her türlü oyunu oynuyorlar” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim güvenliğiyle ilgili "YSK, bu memlekette kanunun dışında iş yaptı. Nasıl güveneceğiz? YSK'yı elinde tutan, oradaki bilgi işlem sistemine üç kişiyi koyar. 'Arkadaş, beni yüzde 52 çıkarın' der ve bakarsın yüzde 52 çıkmış. Şu andaki hükümete de devlet yapısına da YSK'ya da zerre kadar güvenim yok. Hatta biz parmak boyamayı önereceğiz. İlkel ama maalesef her türlü oyunu oynuyorlar" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Pursaklar'da otomotiv sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Babacan, "Koskoca devlet yönetiyorsunuz. 'Denedik, olmadı. Kusura bakmayın' deme lüksünüz yok" diye konuştu. Babacan'ın açıklamaları şöyle:

"NE YAPMAK İSTEDİĞİNİZİ BÜTÜN TÜRKİYE'NİN DUYMASI LAZIM, AKSİ HALDE BÜYÜK HAKSIZ KAZANÇ OLUR"

"Koskoca devlet yönetiyorsunuz. Yarın 'Denedik, olmadı' deme lüksünüz yok. 'İstedik, yapamadık. Kusura bakmayın' öyle bir şey yok. 84 milyon var, her birinin kul hakkı doğuyor. Yaptığınız işi bilerek ve anlatarak yapmanız lazım. Şeffaf olmanız lazım. Ne yaptığınızı ve ne yapmak istediğinizi herkes bilmesi lazım. Bazıları biliyor da geniş kitleler bilmiyorsa bilenler menfaat sağlar. Ne yapacağınızı ne yapmak istediğinizi eş zamanlı bütün Türkiye'nin duyması lazım. Aksi halde büyük haksız kazanç olur. Geniş kitleler çok mağdur olur."

"SEÇİMLERDE PARMAK BOYAMAYI ÖNERECEĞİZ"

"Seçimler elektronik ortama gittiği anda ben güvenemem. Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) altyapıdan öte ahlaki yapımız hazır değil. Şu andaki YSK, kanuna aykırı karar veriyor, yaşadık. Kanun, 'Mühür olmayan oy pusulaları geçersizdir' diyor. YSK dedi ki 'Mührü olmayan oy pusulalarını ben sayıyorum.' Niye? Çünkü, Anayasada bir madde var, 'YSK'nın verdiği karar nihai karardır' diyor. YSK, bu memlekette kanunun dışında iş yaptı. Nasıl güveneceğiz? YSK'yı elinde tutan, oradaki bilgi işlem sistemine üç kişiyi koyar. 'Arkadaş, beni yüzde 52 çıkarın' der ve bakarsın yüzde 52 çıkmış. Olur bu Türkiye'de. Şu andaki hükümete de devlet yapısına da YSK'ya da zerre kadar güvenim yok. Hatta biz parmak boyamayı önereceğiz. İlkel mi ilkel, ama maalesef her türlü oyunu oynuyorlar."

"DÖVİZ KURUYLA İLGİLİ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇLE ALAKALI HER ŞEY OLABİLİR, TEDBİRLİ OLMAK GEREKİYOR"

Döviz kuru serbest piyasada değil artık. Tamamen hükümetin, Merkez Bankası'nın, ilgili kuruluşların sürekli manipüle ettiği bir alan. Neyi ne zaman yapabilecekleriyle ilgili kimsenin bir fikri yok. Çünkü bir politika yok. Hükümetin bir ekonomi politikası yok.

Merkez Bankası bağımsız olsaydı, kendi Para Politikası Kurulu ile karar vererek bu işleri yönetiyor olsa o zaman bunun iletişimi baştan yapılırdı. Merkez Bankası 'Bizim politikamız şudur, kur rejimimiz şudur, şöyle bir durumda şu hareketi yapacağız' diye eskiden olduğu gibi anlatır. O anlattığı çerçevede de para politikasını kurardı. Şu anda Merkez Bankası'nın elinde hiçbir yetki yok. Hükümetten son dakika ne talimat gelirse onu yapıyor. Talimatların çoğu da yanlış talimatlar oluyor. Rastgele giden bir şey var. Dolayısıyla ne olacağını bilmek mümkün değil. Döviz kuruyla ilgili önümüzdeki süreçle alakalı her şey olabilir. Ona göre iş yapmak gerekiyor. Ona göre tedbirli olmak gerekiyor."

Babacan, çift cüzdan taşımasına ilişkin bir soruya da "Doğru, hala öyle. Devletin de tedbirli olması lazım. Ak akçe kara gün içindir" karşılığını verdi.

YORUMLAR
500
Soylu: 'Daha büyük sınavları eğer bize hazırlıyorlarsa birileri onlara da hazırız' Soylu: 'Daha büyük sınavları eğer bize hazırlıyorlarsa birileri onlara da hazırız' SREBRENİTSA - Kurtulmuş: '(Srebrenitsa) Bu katliamın failleri kadar uluslararası camianın da payı olduğunu unutmamamız gerekir' SREBRENİTSA - Kurtulmuş: '(Srebrenitsa) Bu katliamın failleri kadar uluslararası camianın da payı olduğunu unutmamamız gerekir'
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: 'Hükümete de Devlet Yapısına da Ysk'ya da Zerre Kadar Güvenim Yok, Biz Parmak Boyamayı Önereceğiz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:27 Türkiye'nin diplomaside tarih yazıyor! Dünyanın gözü tahıl koridoru için İstanbul'a çevrildi
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İbrahim Reis'i İran'da buluşacak! Masada kritik konular var
13:00 Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu
12:57 Dünyanın en ölümcül köpekbalığı Mako, Akdeniz'e giriş yaptı! En son Barcelona kıyılarında görülen köpekbalığı panik yarattı
12:50 Guardiola'yı bisiklet sürerken yakalayan adamın tavrı tecrübeli hocanın tepkisini çekti! İspanyol çalıştırıcının mutsuz hali kameralara yansıdı
12:35 Dağ aslanı kurt kapanına düşerse... Nefes kesen mücadele hayran bıraktı
12:23 Şarkıcı Ceylan'ın acı günü: Bir süredir kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
12:18 Acı dolu günler... "Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle makatını silen kamyon şoförü 10 gün boyunca oturamadı
12:02 Mesut Özil kariyerinin bedelini aldı! Sözleşmesini fesih etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 13:35:00. #1.12#
SON DAKİKA: Babacan: "Hükümete de Devlet Yapısına da Ysk'ya da Zerre Kadar Güvenim Yok, Biz Parmak Boyamayı Önereceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement