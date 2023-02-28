Babacan: İlk 48 Saatteki İhmaliniz Yüzünden Kaç Can Kaybettik - Son Dakika
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Babacan: İlk 48 Saatteki İhmaliniz Yüzünden Kaç Can Kaybettik

28.02.2023 17:14

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kayıpları konusunda hükümet yetkililerine, "İlk 48 saatteki ihmaliniz yüzünden kaç can kaybettik” diye sordu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kayıpları konusunda hükümet yetkililerine, "İlk 48 saatteki ihmaliniz yüzünden kaç can kaybettik" diye sordu.

Ali Babacan, geçen pazar günü partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, "Israrla soracağım: İlk 48 saatteki ihmaliniz yüzünden kaç can kaybettik" mesajıyla bugün sosyal medya hesabında paylaştı.

Videoda, Babacan'ın il başkanları toplantısında hükümet yetkililerine hitaben söylediği şu sözlere yer verildi:

"İlk 48 saatte ne yaptınız? Ne oldu? Ne yaptınız? Neyi yapmadınız? Ben Pazarcık'a, Gölbaşı'na, Elbistan'a, Hassa'ya, Antakya'ya gittim. Her yere, ama her yere gittim. Herkesin ortak sorusu; ilk 48 saat devlet neredeydi? Bir insanı, evladının olduğu enkazın başında günlerce ne için tek başına bıraktınız? Ne oldu da ilk 48 saat vatandaşımızı, ellerini parçalaya parçalaya moloz kaldırmak zorunda bıraktınız? Israrla soracağım: İlk 48 saatteki ihmaliniz yüzünden kaç can kaybettik?"

Kaynak: ANKA
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