Babacan'ın Bolu'da Dinlediği Vatandaş: Bir Ayda 620 Lira Doğal Gaz Nasıl Geliyor? Hani Karadeniz'de Doğal Gaz Vardı? Ne Zaman Ucuzlayacak?" - Son Dakika
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Babacan'ın Bolu'da Dinlediği Vatandaş: Bir Ayda 620 Lira Doğal Gaz Nasıl Geliyor? Hani Karadeniz'de Doğal Gaz Vardı? Ne Zaman Ucuzlayacak?"

03.06.2022 19:51

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Bolu’da dinlediği vatandaş, “Bizi kurtarın artık bu zamlardan. Biz artık bıktık. Kira 850 lira veriyorum. 620 lira doğal gaz geldi. Bir ayda 620 lira doğal gaz nasıl geliyor? Hani Karadeniz’de doğal gaz vardı? Nereden çıkacak bu doğal gaz? Bu doğal gaz ne zaman gelecek bize, ne zaman ucuzlayacak?” dedi.

HIZIR İLYAS YILDIRIM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Bolu'da dinlediği vatandaş, "Bizi kurtarın artık bu zamlardan. Biz artık bıktık. Kira 850 lira veriyorum. 620 lira doğal gaz geldi. Bir ayda 620 lira doğal gaz nasıl geliyor? Hani Karadeniz'de doğal gaz vardı? Nereden çıkacak bu doğal gaz? Bu doğal gaz ne zaman gelecek bize, ne zaman ucuzlayacak?" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bolu İl Başkanlığı binasının açılışı ve esnaf ziyareti için Bolu'daydı.

Babacan, parti mensuplarıyla birlikte İzzet Baysal Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Bolu'da yaşayan bir vatandaş, zamlardan şikayet etti. Vatandaş, Babacan'a şunları söyledi:

"Allah aşkına, bizi kurtarın artık bu zamlardan. Biz artık bıktık. 2 milyar 668 lira (2 bin 668 lira) maaş alıyorum. Bittik. Bizi Allah aşkına kurtarın. Biriniz gelsin… Evde dört kişiyim. Kira 850 lira veriyorum. 620 lira doğal gaz geldi. Bir ayda 620 lira doğal gaz nasıl geliyor? Hani Karadeniz'de doğal gaz vardı? Nereden çıkacak bu doğal gaz? Ben bunu anlayamadım. Bu doğal gaz ne zaman gelecek bize, ne zaman ucuzlayacak? Bizi bu çileden, bu zamlardan kurtarın. Biz bu sefillikten kurtulmak istiyorum. Tam dört yıl oldu emekli olalı. Bana çay kaşığı ile veriyor, kepçe ile alıyor. Doğal gaza mayıs ayında, haziranda zam gelir mi? Ne olursunuz bizi kurtarın."

Enflasyondan şikayet eden bir vatandaş ise, "Bu kadar da olmaz. Çok kötü bir hayat yaşıyoruz. Emekli maaşım bir elimden girip diğer elimden çıkıyor. Hep laf söylüyorlar ama lafla peynir gemisi yürümüyor. İki parça bir şey alıyoruz kasada 500 TL ödüyoruz.  Okuyan çocuklarımız var. Evimiz kira. Hayat şartları çok rezil durumda" diye konuştu.

Babacan'ın Bolu'da Dinlediği Vatandaş: Bir Ayda 620 Lira Doğal Gaz Nasıl Geliyor? Hani Karadeniz'de Doğal Gaz Vardı? Ne Zaman Ucuzlayacak?
Babacan'ın Bolu'da Dinlediği Vatandaş: Bir Ayda 620 Lira Doğal Gaz Nasıl Geliyor? Hani Karadeniz'de Doğal Gaz Vardı? Ne Zaman Ucuzlayacak?
Babacan'ın Bolu'da Dinlediği Vatandaş: Bir Ayda 620 Lira Doğal Gaz Nasıl Geliyor? Hani Karadeniz'de Doğal Gaz Vardı? Ne Zaman Ucuzlayacak?
Babacan'ın Bolu'da Dinlediği Vatandaş: Bir Ayda 620 Lira Doğal Gaz Nasıl Geliyor? Hani Karadeniz'de Doğal Gaz Vardı? Ne Zaman Ucuzlayacak?

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Karadeniz, Bolu, Hani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'ın Bolu'da Dinlediği Vatandaş: Bir Ayda 620 Lira Doğal Gaz Nasıl Geliyor? Hani Karadeniz'de Doğal Gaz Vardı? Ne Zaman Ucuzlayacak?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan'ın Bolu'da Dinlediği Vatandaş: Bir Ayda 620 Lira Doğal Gaz Nasıl Geliyor? Hani Karadeniz'de Doğal Gaz Vardı? Ne Zaman Ucuzlayacak?" - Son Dakika
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