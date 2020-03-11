Babacan'ın parti programında yer alan vaatler neler?: 'KHK, FETÖ, parlamenter sistem, şeffaflık' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Babacan'ın parti programında yer alan vaatler neler?: 'KHK, FETÖ, parlamenter sistem, şeffaflık' - Son Dakika Dünya

Babacan'ın parti programında yer alan vaatler neler?: 'KHK, FETÖ, parlamenter sistem, şeffaflık'

6 saat önce

OHAL kararnamelerinin tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılması dışında parti programında "FETÖ" ile mücadele de yer alıyor.

OHAL kararnamelerinin tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılması dışında parti programında "FETÖ" ile mücadele de yer alıyor. View on euronews

Babacan'ın parti programında yer alan vaatler neler?: 'KHK, FETÖ, parlamenter sistem, şeffaflık'

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:24 
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