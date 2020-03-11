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Babacan'ın parti programında yer alan vaatler neler?: 'KHK, FETÖ, parlamenter sistem, şeffaflık'
6 saat önce
OHAL kararnamelerinin tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılması dışında parti programında "FETÖ" ile mücadele de yer alıyor.
OHAL kararnamelerinin tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılması dışında parti programında "FETÖ" ile mücadele de yer alıyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:24
Son Dakika Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir 'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi