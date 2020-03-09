Babacan'ın partisi DEVA'nın kurucuları kim? AK Partililer, milliyetçi ve Kürt siyasetçiler listede - Son Dakika
Son Dakika Dünya Babacan'ın partisi DEVA'nın kurucuları kim? AK Partililer, milliyetçi ve Kürt siyasetçiler listede - Son Dakika Dünya

Babacan'ın partisi DEVA'nın kurucuları kim? AK Partililer, milliyetçi ve Kürt siyasetçiler listede

6 saat önce

Ali Babacan, birkaç ertelemenin ardından pazartesi günü partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi. Kurucular listesine bakıldığında yeni kurulan parti AK Parti’nin devamı mı? Kurucular hangi siyasi görüşten geliyor?

Babacan'ın partisi DEVA'nın kurucuları kim? AK Partililer, milliyetçi ve Kürt siyasetçiler listede, System.String[]

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan birkaç ertelemenin ardından pazartesi günü partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi. Partinin kuruluşu böylece resmiyet kazanırken çarşamba günü de tanıtım toplantısı yapılacak.


Partinin adı resmen açıklanmadı ancak kurucular kurulunda yer alan bazı isimler şimdiden sosyal medya hesaplarına Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ismini koydu. Gözler, partinin kimliğini ve hedef kitlesini yansıtması beklenen 90 kişilik kurucular kurulunda.

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Ali Babacan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:32 
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