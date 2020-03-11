Babacan'ın partisinin Kurucular Kurulu: Siyasi rekabet için neler beklenmeli?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa eden eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan, yaklaşık dokuz aydır süren partileşme çalışmalarını tamamlayarak başvuru dilekçesini pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na sundu. Partinin lansmanı ise bugün gerçekleşecek.



Partinin 90 kişilik Kurucular Kurulu'nun 27'si kadınlardan oluşuyor ve içlerinden 16'sı siyaset arenasının görece "yeni" isimleri. Aralarında duayen siyasetçiler ve eski bakanların da yer aldığı "A Takımı"nın ise oy potansiyeli, hedef seçmen kitlesi ve toplumdaki yaratabilecekleri etki merak konusu.