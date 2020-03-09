Babacan'ın yeni partisinin Kurucular Kurulu tanıtıldı: Listede kimler var?

Eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan, Çarşamba günü açıklayacağı yeni partisinin başvurusunu Pazartesi günü saat 10: 30 itibariyle İçişleri Bakanlığı'na yaptı.



euronews Türkçe'ye ulaşan yeni partinin kurucular kurulu listesinin öne çıkan özelliği ise, oldukça genç bir kadronun olması, kadınlara kayda değer bir yer ayrılması, yüksek lisans ve doktora dereceli isimlerin ağırlıkta olması ve gazeteci Gülay Göktürk, güvenlik analisti Metin Gürcan gibi geleneksel olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarına uzun zamandır eleştirel bir tavır benimsemiş kişileri de kapsaması.