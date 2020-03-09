Babacan'ın yeni partisinin Kurucular Kurulu tanıtıldı: Listede kimler var? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Babacan'ın yeni partisinin Kurucular Kurulu tanıtıldı: Listede kimler var? - Son Dakika Dünya

Babacan'ın yeni partisinin Kurucular Kurulu tanıtıldı: Listede kimler var?

6 saat önce

Ali Babacan yeni partisinin başvurusunu Pazartesi erken saatlerde İçişleri Bakanlığı'na yaptı. Kurucular kurulu ise euronews'a ulaştı.

Babacan'ın yeni partisinin Kurucular Kurulu tanıtıldı: Listede kimler var?, System.String[]

Eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan, Çarşamba günü açıklayacağı yeni partisinin başvurusunu Pazartesi günü saat 10: 30 itibariyle İçişleri Bakanlığı'na yaptı.


euronews Türkçe'ye ulaşan yeni partinin kurucular kurulu listesinin öne çıkan özelliği ise, oldukça genç bir kadronun olması, kadınlara kayda değer bir yer ayrılması, yüksek lisans ve doktora dereceli isimlerin ağırlıkta olması ve gazeteci Gülay Göktürk, güvenlik analisti Metin Gürcan gibi geleneksel olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarına uzun zamandır eleştirel bir tavır benimsemiş kişileri de kapsaması.

Euronews.com'da Görüntüle

İçişleri Bakanlığı, Ali Babacan, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Kuruluş işlemleri tamamlanan Ali Babacan'ın partisinden ilk açıklama geldi İspanya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayısı ikiye katlandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:02:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Babacan'ın yeni partisinin Kurucular Kurulu tanıtıldı: Listede kimler var? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]