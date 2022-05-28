Babacan: "İnsanların Buzluğa Et Değil, Ekmek Koyması Kader Olamaz" - Son Dakika
Üye Girişi

Babacan: "İnsanların Buzluğa Et Değil, Ekmek Koyması Kader Olamaz"

28.05.2022 20:15
Babacan: "İnsanların Buzluğa Et Değil, Ekmek Koyması Kader Olamaz"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İnsanca yaşamak lüks olamaz. Üç kuruş para biriktirip tatile gitmek lüks olamaz. Bir bütün karpuz almak lüks olamaz. İnsanların buzluğa et değil, ekmek koyması kader olamaz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İnsanca yaşamak lüks olamaz. Üç kuruş para biriktirip tatile gitmek lüks olamaz. Bir bütün karpuz almak lüks olamaz. İnsanların buzluğa et değil, ekmek koyması kader olamaz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamayı yaptı:

"İnsanca yaşamak lüks olamaz. Üç kuruş para biriktirip tatile gitmek lüks olamaz. Bir bütün karpuz almak lüks olamaz. İnsanların buzluğa et değil, ekmek koyması kader olamaz"

YORUMLAR
500
Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Bugün seçim olsa artık seçilemez Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Bugün seçim olsa artık seçilemez Helun Fırat: 'Yasaklar Arttıkça Alanlar Daha Çok Dolacak' Helun Fırat: 'Yasaklar Arttıkça Alanlar Daha Çok Dolacak' Babacan: '27 Mayıs, Demokrasimize Kast Edenlerin Lekelediği Gündür' Babacan: '27 Mayıs, Demokrasimize Kast Edenlerin Lekelediği Gündür'
Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: 'İnsanların Buzluğa Et Değil, Ekmek Koyması Kader Olamaz' - Son Dakika


Son Dakika
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 20:21:27. #1.11#
SON DAKİKA: Babacan: "İnsanların Buzluğa Et Değil, Ekmek Koyması Kader Olamaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement