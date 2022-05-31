Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na karşı açılan kapatma davasının hukuki bir dayanağı yoktur. Kadına karşı şiddetle etkin mücadele için alanda çalışan derneklerin kapatılması yerine faillere caydırıcı cezalar verilmelidir. Sivil toplum üzerindeki baskıya son verin" açıklamasını yaptı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne "kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürüttüğü" gerekçesiyle açılan kapatma davasının yarınki duruşması öncesinde açıklama yaptı.

Babacan, sosyal medya hesabından şu mesajı verdi:

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na karşı açılan kapatma davasının hukuki bir dayanağı yoktur. Kadına karşı şiddetle etkin mücadele için alanda çalışan derneklerin kapatılması yerine faillere caydırıcı cezalar verilmelidir. Sivil toplum üzerindeki baskıya son verin."