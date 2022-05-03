Babacan: "Logomuza Mührü Öyle Bir Basacağız Ki, Beştepe'de Birileri Oturduğu Yerden Sıçrayacak" - Son Dakika
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Babacan: "Logomuza Mührü Öyle Bir Basacağız Ki, Beştepe'de Birileri Oturduğu Yerden Sıçrayacak"

03.05.2022 11:37

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Logomuza, damlamıza mührü öyle bir basacağız ki Türkiye olarak, Beştepe’de birileri oturduğu yerden sıçrayacak” açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Logomuza, damlamıza mührü öyle bir basacağız ki Türkiye olarak, Beştepe'de birileri oturduğu yerden sıçrayacak" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan, partilerinin Ankara İl Teşkilatı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Babacan, burada yaptığı konuşmada; partinin seçimlere kendi logosu ve adıyla girme kararının gerekçelerini aktardı. Babacan, şunları söyledi:

"ÜLKEMİZİN BİZDEN BAŞKA ÇIKIŞI YOK"

"Ben her yerde açık açık söylüyorum. Çözersek biz çözeceğiz. Başka bir çözüm yok. Her geçen gün bunu daha iyi anlıyorum. Ülkemizin bizden başka çıkışı yok. DEVA Partisi'nin iktidarda olmadığı bir ülkenin sorunlarını çözme imkanı ve ihtimali yok. Bunu iyi görüyorum.

Baktılar ki DEVA Partisi kendileri açısından artık gerçekten büyük bir tehdit,   baktılar ki DEVA Partisi geliyor, ne yaptılar? Bir siyasi mühendislik hesabıyla apar topar Meclis'e yasa teklifi sundular. Hızlı bir şekilde yasalaştırdılar. Eş zamanlı olarak propaganda makinesini çalıştırdılar. Bütün o kendi köşe yazarlarına, kendi maaşa bağladıkları yorumculara bir şeyler söylettiler: 'Öyle bir yasa çıkarttık ki bu yeni kurulan partilerin işleri bitti artık.' Bir baktık; DEVA Partisi aşağı DEVA Partisi yukarı… Bizim adımıza dedikodunun bini bir para. Herkes konuşuyor. Bizim adımıza senaryolar üretiyorlar. En sonunda bu durumu değerlendirdik, dedik ki; DEVA Partisi kendi adıyla sanıyla, şanıyla namıyla, kendi logosu ile bayrağı ile bu seçimlere girecektir, dedik. Logomuza, damlamıza mührü öyle bir basacağız ki Türkiye olarak, Beştepe'de birileri oturduğu yerden sıçrayacak."

Babacan: Logomuza Mührü Öyle Bir Basacağız Ki, Beştepe'de Birileri Oturduğu Yerden Sıçrayacak
Babacan: Logomuza Mührü Öyle Bir Basacağız Ki, Beştepe'de Birileri Oturduğu Yerden Sıçrayacak
Babacan: Logomuza Mührü Öyle Bir Basacağız Ki, Beştepe'de Birileri Oturduğu Yerden Sıçrayacak
Babacan: Logomuza Mührü Öyle Bir Basacağız Ki, Beştepe'de Birileri Oturduğu Yerden Sıçrayacak

YORUMLAR
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Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi? Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi? Kocatepe Camisi'nde bayram namazı Kocatepe Camisi'nde bayram namazı

Deva Partisi, Ali Babacan, Türkiye, Beştepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Babacan: 'Logomuza Mührü Öyle Bir Basacağız Ki, Beştepe'de Birileri Oturduğu Yerden Sıçrayacak' - Son Dakika


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