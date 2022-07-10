Babacan: "Nasıl Bu Ülkenin Ekonomisini İki Krizden Çekip Çıkarttıysak, Bu Krizden de Ülkemizin Ekonomisi Çıkartmak Yine Bize Nasip Olacak"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Pursaklar'da; "Arkamızda kapı gibi başarılar var. Biz boşa atıp tutanlardan değiliz. Yaptıklarımızla konuşuyoruz. Nasıl bu ülkenin ekonomisini iki krizden çekip çıkarttıysak inşallah bu zor günlerden, bu krizden de ülkemizin ekonomisi çıkartmak yine bize nasip olacak" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Pursaklar'da, partisinin ilçe başkanlığı önünde konuştu. Babacan, şunları söyledi:

"Seçimlere kadar hep beraber sabır… Hep beraber, demokrasi içerisinde, sabırla seçimleri bekleyeceğiz. Türkiye'nin sorunlarını; meşru, demokratik siyaset zemininde, demokrasi içerisinde çözeceğiz. Türkiye'nin şu andaki ucube sistemden güçlü bir demokrasiye, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçmesi için olanca gücümüzle çalışacağız. İnşallah başaracağız. Niyet sağlamsa, dosdoğru çalışırsak Allah yardım eder. Allah yardım ettiği zaman da önümüzde hiçbir engel durmaz, duramaz. Bu inançla çalışıyoruz. Biz buna inanıyoruz.

Bu ülke büyük bir ülke. 84 milyon nüfusuyla Avrupa'nın en genç nüfusuyla büyük bir ülke. Avrupa'nın en büyük toprakları, en geniş tarım arazileri bizim. Şu anda tam bir varlık içerisinde yokluk yaşıyoruz. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak, yeniden yürütmek, yeniden koşturmak, yeniden başarılı günlere ulaştırmak hepimizin elinde. Millet olarak bizim elimizde."

Seçim günü pusulayı önümüze aldığımızda, DEVA'nın damlasının altına 'evet' mührünü hep beraber basacağız. Gerisi bizde… >Bizim arkamızda kapı gibi başarılar var. Biz boşa atıp tutanlardan değiliz. Yaptıklarımızla konuşuyoruz. Nasıl bu ülkenin ekonomisini iki krizden çekip çıkarttıysak inşallah bu zor günlerden, bu krizden de ülkemizin ekonomisi çıkartmak yine bize nasip olacak. Tabii ki halkımızın, milletimizin desteğiyle, Allah'ın yardımıyla."