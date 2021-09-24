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Babacan, partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu - Son Dakika

Babacan, partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu

24.09.2021 17:45

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da partisinin İnegöl İlçe Kongresi'ne katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da partisinin İnegöl İlçe Kongresi'ne katıldı. Partililere seslenen Ali Babacan, 'Bu yola Türkiye'de kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için çıktık. Çiftçi borcunu faizsiz olarak 2 yıl öteleyebilsin, mazota ödediği ÖTV'sini aynen geri alabilsin, gübre masrafının yarısını devlet karşılasın, diye yola çıktık. Esnafımız maliyetler karşısında ezilmesin, dükkanını kapatmasın, Türkiye'nin tüm çarşıları ve caddeleri canlansın, diye yola çıktık. Üretimi ve verimliliği artırmak, sanayimizin küresel rekabet gücünü en üst seviyeye taşımak için yola çıktık" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Ahmet Kani Erbay, Deva Partisi İlçe Başkanlığı'na seçildi.

Babacan, partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu
Babacan, partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu
Babacan, partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu
Babacan, partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu
Babacan, partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu
Babacan, partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu
Babacan, partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu
Babacan, partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu
Babacan, partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu

Deva Partisi, Ali Babacan, İnegöl, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babacan, partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu - Son Dakika


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