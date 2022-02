Babacan partisinin Şile İlçe Teşkilatının açılışını yaptı - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugün yüzeyde ekonomik krizi görüyoruz. Ama bunun alt yapısında hukuk ve adalet yoksunluğu var. Hukuk ve adaletin olmadığı hiçbir yerde ekonomi düzelmez" dedi.

Partisinin Şile İlçe Başkanlığı binasının açılışına katılan Ali Babacan, " Türkiye'nin 81 ilinde varız ve tüm ilçelerinde hızla büyümeye devam ediyoruz. Ülkenin en genç siyasi partisi olabiliriz. Ama vatandaşlarımızın desteğiyle hızla büyüyen bir partiyiz. Türkiye'nin dört bir noktasında aynı derecede destek görüyoruz" dedi. Türkiye'de sorunların her gün daha da büyüdüğünü ifade eden Babacan, "İşsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ülkemizin dört bir noktasında can yakıyor. Üzülerek görmekteyiz yaşanılanları. Bu sorunların her biri düzelecek sorunlardır. Biz bunun için varız, hazırız. Tüm bu sorunların çözümünün temelinde hukuk ve adalet vardır. Bugün yüzeyde ekonomik krizi görüyoruz. Ama bunun alt yapısında hukuk ve adalet yoksunluğu var. Hukuk ve adaletin olmadığı hiçbir yerde ekonomi düzelmez. Bugün görevde olan iktidar, ağzıyla kuş tutsa bu ülkenin ekonomisini düzeltemez. Sebep belli, hukuk ve adalet kavramını kaybetmiş bir iktidar, Türkiye'nin ekonomisini düzeltemez" şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından binanın açılış kurdelesini kesen Ali Babacan, daha sonra beraberindekilerle esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.