Son Dakika Haberleri: Babacan: Partiyi 2020'den önce kurmak istiyoruz
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Babacan: Partiyi 2020'den önce kurmak istiyoruz

39 dakika önce

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye gündeminin yakından takip ettiği yeni siyasi parti konusunda açıklama yaptı.

Babacan: Partiyi 2020'den önce kurmak istiyoruz, System.String[]

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye gündeminin yakından takip ettiği yeni siyasi parti konusunda açıklama yaptı. 2020'den önce yeni partiyi kurmak istediklerini belirten Babacan, toplumun bütün kesimlerini kapsayan sorunlardan ve çözümlerden bahsedeceklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Ali Babacan, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:20 
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