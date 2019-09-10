Babacan: Partiyi 2020'den önce kurmak istiyoruz
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Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye gündeminin yakından takip ettiği yeni siyasi parti konusunda açıklama yaptı.
Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye gündeminin yakından takip ettiği yeni siyasi parti konusunda açıklama yaptı. 2020'den önce yeni partiyi kurmak istediklerini belirten Babacan, toplumun bütün kesimlerini kapsayan sorunlardan ve çözümlerden bahsedeceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:20
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