Babacan Port Royal, kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyor - Son Dakika
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Babacan Port Royal, kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyor

6 saat önce

Babacan Holding, Küçükçekmece E-5 üzerinde, eski havalimanı karşısında yer alan Babacan Port Royal'de kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı devam ediyor.

Babacan Port Royal, kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyor, System.String[]

Babacan Holding, Küçükçekmece E-5 üzerinde, eski havalimanı karşısında yer alan Babacan Port Royal'de kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı devam ediyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 1+1 daireler 3 bin 800 TL'den,2+1 daireler 5 bin 200 TL'den ve 3+1 daireler 8 bin 300 TL'den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor.

Babacan Holding, bulunduğu bölgeye prestij kazandıran projelerinden Babacan Port Royal'de benzersiz bir kampanya başlattı.

Yatırımcılarına her dönemde cazip ödeme seçenekleri sunan Holding'in başlattığı kampanya kapsamında 1+1 daireler 3 bin 800 TL'den, 2+1 daireler 5 bin 200 TL'den ve 3+1 daireler 8 bin 300 TL'den başlayan taksitlerle satışa sunuluyor.

İlk etap teslimleri 2020 yılı ikinci yarısında başlayacak olan projede tapular hazır. Babacan Port Royal, 10 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alana komşu, mimari tasarımı Portekizli Addon Grup imzası taşıyan proje toplam 5 blokta 814 daire ve 50 adet ticari üniteden meydana geliyor.

Projede alan büyüklükleri 37 ile 212 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer alıyor. Projede, şehrin merkezinde, kamuya ait yeşil parka komşu projede ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları bulunuyor.

Teslimlerin 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Babacan Port Royal'in bin metrekarelik kapalı alanı, geniş sosyal donatı alanları için ayrıldı.Projede fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme odası, oyun odası bulunuyor.

E-5'e bir dakika mesafede ayrıca metroya sıfır konumuyla da yatırımcıların dikkatini çekmeyi başaran Babacan Port Royal, E-5'e 1 dakika ve İDO'ya 10 dakika mesafede konumlanıyor.

CNR Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Bakırköy deniz otobüsü, Ataköy Marina, İSTOÇ, Masko, Kuyumcukent, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Olimpiyat Stadı gibi alanlara yakın mesafede yer alıyor.

Küçükçekmece, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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