Son Dakika Haberleri: Babacan Premium projesinde ikinci etap teslimleri de başladı
Son Dakika Güncel Haber

Babacan Premium projesinde ikinci etap teslimleri de başladı

1 saat önce

Babacan Holding, Beylikdüzü E- 5 üzerinde konumlanan Babacan Premium projesinde zamanında yapılan ilk etap teslimlerinin ardından ikinci etap teslimlerine de zamanında başladı.

Babacan Premium projesinde ikinci etap teslimleri de başladı, System.String[]
Güncel
Babacan Holding, Beylikdüzü E- 5 üzerinde konumlanan Babacan Premium projesinde zamanında yapılan ilk etap teslimlerinin ardından ikinci etap teslimlerine de zamanında başladı.
Babacan Holding açıklamasına göre, konut sahibi olmak isteyenler ile yatırımcıları fırsatlarla buluşturan şirket, döviz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak oluşan maliyet baskısına karşın projelerine devam ediyor.
Sektördeki canlılığı diri tutmak adına çaba gösteren şirket, Babacan Premium projesinin ikinci etabının da teslimatına zamanında başlayarak yatırımcılarına verdiği sözü tuttu.

"Sektördeki öncü girişimimizle inşaat çalışmalarını hızlandırdık"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, yatırımcıların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak ve sektördeki canlılığı diri tutmak adına mevcut projelerin inşaat çalışmalarını hızlandırdıklarını bildirdi.

Babacan, "Hayata geçirdiğimiz projelerin teslimlerini gerçekleştirmeye ve dileyen herkesi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Sektördeki öncü girişimimiz sayesinde inşaat çalışmalarımızda hız kesmedik. Bu duruşumuzla sektöre yol gösterici olduk." ifadelerini kullandı.

"İnşaat çalışmalarımızı hiçbir zaman yavaşlatmadık"
Projenin E-5 üzerindeki konumunun yanı sıra sunduğu tatil köyü konforuyla yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından ciddi talep gördüğünü aktaran Babacan, "Yatırımcılarımızdan gelen talep her dönemde dinamik kaldı. Biz de inşaat çalışmalarımızı hiçbir zaman yavaşlatmadık. Hayata geçirdiğimiz her projemiz gibi bu projemizi de zamanında teslim ederek yatırımcılarımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

E-5'e 100 metre mesafede

Bulunduğu lokasyon itibarıyla yatırımcıların dikkatini çeken Babacan Premium projesi, E-5'e ve metrobüs durağına 100 metre mesafede konumlanıyor.
Projeden, İstanbul Üniversitesi de dahil ve birçok özel üniversiteye toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika içinde ulaşılabiliniyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisiyle ilgili yazıya sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 13:07:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babacan Premium projesinde ikinci etap teslimleri de başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]