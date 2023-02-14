Babacan: "Sayın Bahçeli, Osmaniye'deki Konutunuzun Tam Karşısında Yıkılan Enkazın Sakinlerine Konutunuzun Tuvaletine Kullanım İzni Verilmemiş, Siz... - Son Dakika
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Babacan: "Sayın Bahçeli, Osmaniye'deki Konutunuzun Tam Karşısında Yıkılan Enkazın Sakinlerine Konutunuzun Tuvaletine Kullanım İzni Verilmemiş, Siz...

14.02.2023 15:54
Babacan: "Sayın Bahçeli, Osmaniye'deki Konutunuzun Tam Karşısında Yıkılan Enkazın Sakinlerine Konutunuzun Tuvaletine Kullanım İzni Verilmemiş, Siz...

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin “Tek bir afet bölgesini görmeden, tek bir depremzedenin halini bilmeden ahkam kesiyor. Ben kendisine söyleyeyim: Sayın Bahçeli, Osmaniye’deki konutunuzun tam karşısında yıkılan enkazın sakinlerine konutunuzun tuvaletine kullanım izni verilmemiş, siz neden bahsediyorsunuz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin "Tek bir afet bölgesini görmeden, tek bir depremzedenin halini bilmeden ahkam kesiyor. Ben kendisine söyleyeyim: Sayın Bahçeli, Osmaniye'deki konutunuzun tam karşısında yıkılan enkazın sakinlerine konutunuzun tuvaletine kullanım izni verilmemiş, siz neden bahsediyorsunuz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Babacan, Babacan, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"SAYIN BAHÇELİ, OSMANİYE'DEKİ KONUTUNUZUN TAM KARŞISINDA YIKILAN ENKAZIN SAKİNLERİNE KONUTUNUZUN TUVALETİNE KULLANIM İZNİ VERİLMEMİŞ, SİZ NEDEN BAHSEDİYORSUNUZ"

"Tek bir afet bölgesini görmeden, tek bir depremzedenin halini bilmeden ahkam kesiyor! Ben kendisine söyleyeyim: Sayın Bahçeli, Osmaniye'deki konutunuzun tam karşısında yıkılan enkazın sakinlerine konutunuzun tuvaletine kullanım izni verilmemiş, siz neden bahsediyorsunuz?

Ben gittim. Sizin adım atmadığınız hem de vekili olduğunuz memleketiniz Osmaniye'nin halini gördüm. Adıyaman'ı, Kahramanmaraş'ı, Hatay'ı, Adana'yı gördüm. Kurtulan vatandaşlarımızı dinledim. Masal anlatmayın, ülke ne halde bilmeden oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin."

BAHÇELİ, "BAŞKALARI GİBİ ŞOV PEŞİNDE DEĞİLİZ, İSTİSMAR YARIŞINDA DEĞİLİZ" DEMİŞTİ

Bahçeli, bugün şunları söylemişti:

"Devletimiz ve hükümetimiz, en aşağılık kampanyalara aldırış etmenden görevini yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız, depremle yıkıma uğrayan illerimize intikal ederek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarımızla buluştu, görüştü, acıları paylaştı, gözyaşlarını silmek için çaba gösterdi. Ben de titiz ve hassas kurtarma çalışmalarını meşgul etmemek, bilhassa Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde olmasından dolayı gelişmeleri Ankara'dan takip ettim. Başkaları gibi şov peşinde değiliz, istismar yarışında değiliz."

Kaynak: ANKA
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Ali Babacan, Demokrasi, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: 'Sayın Bahçeli, Osmaniye'deki Konutunuzun Tam Karşısında Yıkılan Enkazın Sakinlerine Konutunuzun Tuvaletine Kullanım İzni Verilmemiş, Siz... - Son Dakika

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